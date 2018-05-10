В Райчихинске прокуратура помогла узнице фашистских лагерей с получением квартиры

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Прокуратура Райчихинска провела проверку по обращению несовершеннолетнего узника фашизма. Женщина 1939 года рождения пожаловалась, что межведомственная жилищная комиссия города признала ее частный дом пригодным для проживания. Однако, как установила прокуратура, ее дом является ветхим и неблагоустроенным, имеет износ и повреждения конструкций. А значит, у комиссии были основания признать жилище непригодным для проживания.

По данному факту прокурор Райчихинска обратился в городской суд, потребовав отменить решение комиссии, и возложить на нее обязанность повторно обследовать дом. По инициативе прокурора судом была назначена судебная экспертиза дома. В результате установлено, что он непригоден для проживания. На основании этой экспертизы межведомственной жилищной комиссией было принято новое решение – о признании дома непригодным для проживания. Ранее принятое решение отменили.

Женщина направила в администрацию Райчихинска решение о признании ее дома непригодным для проживания. Специалисты ведут подготовку документов для постановки ее на учет для улучшение жилищных условий.

Вопрос о фактической постановке на учет и получения социальной поддержки в виде обеспечения жильем участницы Великой Отечественной войны находится на контроле прокуратуры города Райчихинска.