Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 0

Амурчан ждет дождливый день: прогноз погоды на 11 мая

Амурчан ждет дождливый день: прогноз погоды на 11 мая

В Амурской области 10 мая установится переменная облачность, ночью и днем местами пройдет слабый, умеренный дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы составят 11-16 метров в секунду.

Термометры ночью покажут плюс 5…10 градусов, местами будет от минус 1 до плюс 4. Днем температура составит 18…23 градуса тепла, местами будет 8…13 градусов выше нуля.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 4…6, днем – плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 649

#погода

распечатать


Общество

Дожди в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 10 мая
Происшествия 1

В отдельных районах Приамурья ожидается град: прогноз погоды на 10 мая
Общество 1

До плюс 27: прогноз погоды в Приамурье на 9 мая

Общество 1

В Приамурье в День Победы будет тепло: прогноз погоды на 9 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь