Амурчан ждет дождливый день: прогноз погоды на 11 мая

В Амурской области 10 мая установится переменная облачность, ночью и днем местами пройдет слабый, умеренный дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы составят 11-16 метров в секунду.

Термометры ночью покажут плюс 5…10 градусов, местами будет от минус 1 до плюс 4. Днем температура составит 18…23 градуса тепла, местами будет 8…13 градусов выше нуля. В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 4…6, днем – плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL