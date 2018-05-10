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Белогорец, повторно напавший на фельдшера, предстал перед судом

Белогорец, повторно напавший на фельдшера, предстал перед судом
Фото: www.tvs-media.ru

В Белогорске мировой суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в нападении на фельдшера. Причем это было повторное нападение. За нанесение побоев 39-летнего жителя Белогорска приговорили к одному году лишения свободы условно, сообщает «ТВС-медиа».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 11 марта 2018 года, девушка-фельдшер приехала по вызову в квартиру Белогорска, где муж пациентки напал на нее и принялся ее душить. Медик смогла вырваться, выбежать из квартиры, после чего прибыла полиция, и нападавший был задержан. Было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ.

В мировом суде Белогорска планировали вынести приговор обвиняемому, но тот прибыл на заседание нетрезвым. Вынесение приговора отложили, а нарушителю назначили 15 суток.

Перед судом мужчина предстал 19 апреля. Он полностью признал свою вину и попросил суд о снисходительности и прощении. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с установлением испытательного срока два года.

Теперь осужденный обязан не только не совершать административных правонарушений, но и трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости населения, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и своевременно являться в инспекцию для отметки. В случае нарушения хотя бы одного пункта условное наказание будет изменено на реальный срок.

Год назад, в феврале 2017-го, этот же мужчина также напал на фельдшера скорой помощи и удерживал пострадавшую в качестве заложницы. Тогда суд назначил виновному год ограничения свободы.

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#Белогорск #происшествия #суды

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