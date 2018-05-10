В Благовещенске проведут шествие в честь Дня мигрирующих рыб

Фото: РИА Новости / Игорь Агеенко

На следующей неделе в Благовещенске состоится экологическая акция. Ее посвятят сохранению реки Амур, которая является домом для более чем 120 видов пресноводных рыб.

15 мая дружина охраны природы «Барс» проведет экологическую акцию, посвященную Всемирному дню мигрирующих рыб. Цель акции – рассказать людям о важности и ценности пресноводных экосистем, мигрирующих пресноводных рыб и свободно текущих рек. Мероприятие организовано совместно с Амурским социально экологическим союзом при финансовой поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Амур – одна из трех крупнейших рек планеты, еще не зарегулированных в главном русле, имеющих свободное течение. В ее бассейне свыше 120 видов пресноводных рыб, в том числе семь видов тихоокеанских мигрирующих лососей и два вида осетровых рыб. Именно здесь встречается крупнейший осетр мира – калуга. Ее вес может достигать тонны.

Организационный сбор пройдет 15 мая в 15 часов на территории набережной Благовещенска от переулка Святителя Иннокентия. Колонны участников пройдут от памятника кораблям Амурской флотилии до Городского парка. В шествии могут принять участие школьники и дошколята, учащиеся учреждений дополнительного образования, студенты и другие амурчане. Ярко оформленные колонны с кричалками, плакатами и костюмами будут отмечаться памятными призами.

После проведения основной части мероприятия для всех желающих пригласят принять участие в тематических мастер-классах, которые проведут студенты-дружинники.