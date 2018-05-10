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В Благовещенске пожарные выезжали тушить пожар в кулинарном цехе (видео)

В Благовещенске пожарные выезжали тушить пожар в кулинарном цехе (видео)

10 мая жители Благовещенска обратили внимание на то, что сразу несколько пожарных машин выехали по адресу: улица Лазо, 64. Как выяснилось, выезд был связан с пожаром, который произошел в цехе по производству полуфабрикатов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в цехе загорелась электроплита. Сообщение о происшествии поступило в 09:57. Работники передали пожарным информацию о возгорании, однако сумели справиться с огнем самостоятельно до их прибытия.

В результате происшествия люди не пострадали. Все обстоятельства пожара предстоит установить.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия

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