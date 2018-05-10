В Муравьевский парк привезли невесту с характером для молодого журавля

В Муравьевский парк привезли нового жителя – самку молодого журавля. Планируется, что новенькая станет подругой жизни для местного годовалого журавля Жорика, который из-за травмы клюва не может вернуться в природу. По словам сотрудников, самка сразу проявила характер.

Пополнение прибыло из Окского репродукционного центра Рязанской области. Оттуда же родом и мама Жорика. Новенькую сотрудник парка Сергей Рожков называет Джульеттой. Мужчина рассказал, что самочка сразу освоилась на новом месте.

«Она совершенно не дичится, как будто всегда тут была, я даже удивился. Она сутки почти летела в этом ящике, вышла – наш бегает туда-сюда, а она такая спокойная. Она главенствует сейчас пока, сразу права свои заявила, ногами постучала по полу, такая бравая дивчина, молодец. Такая хорошенькая девочка, ручная и танцевать любит – танцовщица», – рассказал Сергей Рожков.

По словам сотрудника парка, самочку поселили в вольер к Жорику, и тот без проблем принял гостью. «Смотрю – Жорик повеселел, что не один. А то все по сетке пробирался к своим родителям, а сейчас ему поинтересней стало. Агрессии никакой нет, они ведут себя спокойно, сегодня третий день уже вместе», – рассказал мужчина.

Планируется, что в будущем годовалые Жорик и Джульетта станут парой. Половое созревание у журавлей наступает примерно к семи годам, рассказали в парке.

Как сообщало Амур.инфо, Жорик – это выживший птенец японских журавлей, живущих в вольере, – Кивили и Ока. Когда самцу было всего несколько месяцев, он сломал клюв. Из-за травмы его не будут выпускать на волю, так как птица может погибнуть.