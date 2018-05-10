Благовещенцы увидят спектакли Московского театра юного зрителя

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С 16 по 21 мая в Благовещенске даст три спектакля Московский театр юного зрителя. Благовещенцы и гости города увидят постановки «Счастливый принц» – рассказ о любви, «Пингвины» – музыкальный спектакль для детей и взрослых и детектив «Вариации тайны». Они пройдут в рамках Всероссийского проекта «Большие гастроли».

«Счастливый принц» (12+) представят зрителям 16 и 17 мая. Пьеса по сказке Оскара Уайльда расскажет зрителям драматическую историю о статуе Счастливого принца. Это главная достопримечательность города, которой все восхищаются и гордятся. Однажды у подножия статуи поселилась отставшая от своей стаи ласточка. Она-то и узнала, что Счастливый принц глубоко несчастен – он родился и вырос в прекрасном дворце, окруженном высокой стеной, ничего не знал о земных страданиях, и только став статуей, увидел сверху, как плохо живут люди…

Пьеса рассказывает завораживающую, трогательную и философскую историю любви. Это одновременно горький, нежный, странный, пророческий, провидческий просветленный и завораживающий спектакль. Он создан как будто из самых простых средств, доступных театру, как будто бы из воздуха, из ничего. Из металлического каркаса статуи, пластмассовых рубинов, бумажных листьев и снега, из актерского многоголосья и гротесковой импровизации. «Счастливый принц» — история, рассказанная свободными людьми, помнящими о красоте и о том, как она, в сущности, проста и доступна. Как она безусловна и как трудно иной раз это доказать.

Спектакль «Пингвины»(12+) зрители увидят 21 мая. Его создатели просто, с детской непосредственностью и зрелой иронией рассуждают о сложных вещах. О любви, дружбе и боге рассказано так смешно, легко и просто, так остроумно и по-детски искренно, что все вопросы сами собой превращаются в ответы. Нежная, ироничная, тонкая и философская история создана с огромной любовью ко всем божьим тварям, к самым несуразным, самым разным, самым странным существам, написано на сайте МТЮЗа.

Три нелепых, смешных, трогательных, глуповатых пингвина угодили в самый центр Великой Истории Мира. Ровно в восемь их ждут у ковчега, чтобы они смогли пережить Всемирный потоп. Они ссорятся, спорят, ужасно воняют рыбой, поют и очень любят друг друга. Еще они любят свою бесконечную белую землю, заглядываются в высокое небо и задают вопросы. Они качаются в трюме ковчега и поют свой восхитительный пингвиний блюз.

Этот спектакль свободно путешествует сквозь разные пространства. И только зрителям решать, что это за история. Это сияют зеркальными гранями диско-шары или льется холодный свет множества далеких солнц, это бескрайняя Антарктика, населенная милейшими пингвинами, или круг сцены, где зажигают рок-звезды.

Детективную историю «Вариации тайны» (16+) покажут 19 и 20 мая. «Никогда не ставил детективы. Никогда меня не интересовало, кто убил или кто украл, и поймают ли преступника. Но то, что я ставлю сегодня, пьесу Э.-Э. Шмитта, которая у нас называется «Вариации тайны», очень похоже на детектив, – рассказывает режиссер Кама Гинкас. – Правда, здесь нет ни кражи, ни смертоубийств. Но автор так здорово закрутил сюжет, что долго не понимаешь, что связывает двух героев, этих двух взрослых мужчин, которые никогда друг друга не видели».

Эта пьеса, при всей детективной закрученности, рассказывает зрителю про любовь. Что есть любовь? Что есть женщина? И что делает любовь с человеком, попавшим в её силки?

Стоимость дневных спектаклей будет ниже вечерних. Вечером билет в партер можно будет купить за 1 000 рублей, балкон напротив сцены — за 500 рублей, галерея обойдется зрителям в 350 рублей. Билеты на дневные спектакли – 350 рублей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото: marshakfest.com, afisha.ru