Инициативные благовещенцы сняли ролики о войне ко Дню Победы

Группа благовещенцев сняла два ролика о войне в преддверии Дня Победы. Съемки проходили в Благовещенске. Со слов авторов, снималось видео для того, чтобы донести до зрителя масштабы трагедии Великой Отечественной войны и воспитать патриотизм.

В одном ролике за кадром звучит стихотворение, в другом – музыкальная композиция, исполненная ребенком. Для одного видео авторам пришлось договариваться с ДВОКУ, чтобы провести съемку на полигоне.

«Мы в прошлом году создали такой проект "Минута жизни". Это для себя, для души. Снимаем ролики на различные темы. Вот к празднику Победы решили отснять видео на военную тематику», – рассказала участник инициативной группы Наталья Белоцерковская.

Общий бюджет съемки составил около 50 тысяч рублей. Подготовка началась за несколько месяцев, организаторы готовили одежду, реквизит, договаривались о месте съемки. В итоге отснять все удалось за два дня. Как отмечает Наталья, в первую очередь видео снимали для тех, кто воевал и подарил другим людям возможность жить в мирное время.

«Потрясающий героизм одного большого народа, который победил. Ощущение себя частью этого народа. Чувство благодарности, гордости, необходимость помнить. Нынешние дети – это первое поколение, которое практически не застало в живых участников войны, которые могли бы рассказать все от первого лиц». Это поколение, от которого зависит, останется в народе эта память или нет. Смогут они сами проникнуться этим днем, передадут ли своим детям», – подписала один из роликов в соцсетях Наталья.