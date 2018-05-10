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сегодня, 11:49 0

В Архаринском районе при пожаре погибла женщина

В Архаринском районе при пожаре погибла женщина
Фото: forum.guns.ru

В селе Левый Берег Архаринского района произошел пожар. Возгорание было обнаружено 9 мая в 15 часов. Горел дачный домик и надворные постройки – эти строения, как сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ, были бесхозные.

При разборе сгоревших строений пожарные обнаружили тело женщины 1963 года рождения. Экспертам предстоит установить причину и время наступления смерти.

По предварительной информации, дача и постройки могли загореться в результате аварийного режима электросети. На тушении пожара работали более 10 человек и три автоцистерны.

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#пожары #происшествия

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