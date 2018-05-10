Амурчане делятся видео, на котором горящий грузовик сталкивают в водоем
В социальных сетях появилось видео, которое, как утверждается, снято в городе Свободном. Очевидцы запечатлели небольшой грузовик, кабина которого объята пламенем. Машину сталкивают в водоем при помощи бульдозера.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в пожарные подразделения сообщений по данному факту не поступало. В пресс-службе администрации Свободного рассказали, что не владеют информацией об инциденте.
Видео: instagram.com/mreporter_blg
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