13-летний амурчанин победил на первенстве России по тайскому боксу

Дмитрий Киселев – 13-летний спортсмен из поселка Прогресс Амурской области – завоевал золото всероссийских соревнований по тайскому боксу. Летом амурчанин собирается на международные соревнования, которые проведут в Таиланде.

С 3 по 6 мая в городе Улан-Удэ состоялось первенство России по тайскому боксу среди юношей 12–15 лет. Эти соревнования стали рекордными по количеству участников. Впервые побороться за золото приехали более 450 спортсменов. 12 юных боксеров из Амурской области – городов Благовещенск, Зея, Белогорск и поселка Прогресс – прибыли в столицу Бурятии.

Конкуренция у амурчан была очень серьезной: на чемпионат съехались сильнейшие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Московской, Кемеровской областей, Краснодарского края и других городов и районов. В категории 63,5 килограмма выступил воспитанник прогрессовской школы тайского бокса – Дмитрий Киселев. Юношу подготовил тренер Игорь Николаевич Белозеров.

13-летний спортсмен, единственный из амурской делегации, смог завоевать на всероссийских соревнованиях золото, победив в финальной схватке бойца из Краснодарского края. Дмитрий стал чемпионом первенства России среди юниоров.

Следующий этап – международные соревнования. Они пройдут в Таиланде, в городе Бангкок. Проведение соревнований запланировано на лето текущего года. «Есть большое желание стать чемпионом мира, – говорит Дмитрий, – думаю, заявить о себе у меня есть все основания!»