СМИ: эксперты обсудят вопрос о строительстве АЭС в Приамурье

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Рабочая группа экспертов в области энергетики проанализирует создание международного атомного энерготехнологического комплекса на Дальнем Востоке РФ. В частности, в него должна войти атомная электростанция, которую могут построить в Амурской области или Приморье.

Как сообщает агентство «Прайм», из материалов на сайте закупок Росатома следует, что Росэнергоатом организовал открытый конкурс на выполнение комплекса информационно-консультационных услуг по обеспечению информационной и организационно-технической поддержки разработки и внедрения проекта концепции инициативы «Международный центр "Атомный энерготехнологический комплекс на Дальнем Востоке"» (МЦ АТЭК ДВ).

Работа такого комплекса поможет технологическому развитию Дальнего Востока РФ и поспособствует развитию международного сотрудничества России со странами Восточной Азии и Тихоокеанского региона в области использования атомной энергии в мирных целях.

Основой такого комплекса предлагается сделать Дальневосточную АЭС (условное название) в составе двух энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах БН-1200, атомный химико-технологический кластер с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами (ВТГР), а также кластер атомных энергоблоков малой мощности.

Атомную электростанцию на Дальнем Востоке предлагается расположить в Амурской области вблизи границы с Китаем в районе населенного пункта Новопетровка или в Приморском крае вблизи поселков Дунай или Ливадия. Согласно авторам инициативы, вырабатываемая этой АЭС электроэнергия могла бы поставляться энергоемким промышленным предприятиям, сооружаемым в комплексе с атомной станцией, а также за рубеж. При этом предлагается проработать вопрос об инвестиционном участии Китая в сооружении АЭС.

Дальневосточная АЭС должна будет работать в так называемом централизованном замкнутом ядерном топливном цикле с использованием смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива. При этом плутоний для такого топлива предложено брать от переработки отработавшего ядерного топлива как российских, так и зарубежных легководных энергетических реакторов, в том числе российских реакторов ВВЭР, работающих на Тяньваньской АЭС в Китае.

Следующая составляющая хаба – Атомно-водородный химико-технологический кластер (АХТК) с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами. Его предложено разместить в одном из районов Дальнего Востока – в том числе на Сахалине или на одном из Курильских островов. Он предназначен для переработки природного газа в продукты высоких переделов – чистый водород, метано-водородная смесь, жидкое топливо, а также химические продукты различного назначения (аммиак, этилен, пропилен и продукты на их основе, включая удобрения различных видов для сельского хозяйства). Ожидается, что потребителями такой продукции станут не только Россия, но и Китай, Япония, Корея и Индия.

Что касается кластера атомных станций малой мощности (АСММ), то его создание соответствует интересам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих недостаточно развитую структуру электрических сетей и островную географию. Эти страны заинтересованы в поставке атомных энергоблоков с полным набором услуг по их эксплуатации.

Основой такого кластера, согласно авторам инициативы, может стать строящаяся в настоящее время российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая будет работать в городе Певек на Чукотке.

Авторы инициативы считают, что объекты атомного комплекса необходимо размещать на территориях опережающего социально-экономического на Дальнем Востоке. При этом для комплекса должны быть созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР.

Оценить выгоды и риски создания международного атомного энерготехнологического комплекса для России, а также общий объем необходимых финансовых и производственных ресурсов должны будут эксперты. Они же должны разработать дорожную карту такого центра.