Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:08 29

СМИ: эксперты обсудят вопрос о строительстве АЭС в Приамурье

СМИ: эксперты обсудят вопрос о строительстве АЭС в Приамурье
Фото: nordroden.livejournal.com

Рабочая группа экспертов в области энергетики проанализирует создание международного атомного энерготехнологического комплекса на Дальнем Востоке РФ. В частности, в него должна войти атомная электростанция, которую могут построить в Амурской области или Приморье.

Как сообщает агентство «Прайм», из материалов на сайте закупок Росатома следует, что Росэнергоатом организовал открытый конкурс на выполнение комплекса информационно-консультационных услуг по обеспечению информационной и организационно-технической поддержки разработки и внедрения проекта концепции инициативы «Международный центр "Атомный энерготехнологический комплекс на Дальнем Востоке"» (МЦ АТЭК ДВ).

Работа такого комплекса поможет технологическому развитию Дальнего Востока РФ и поспособствует развитию международного сотрудничества России со странами Восточной Азии и Тихоокеанского региона в области использования атомной энергии в мирных целях.

Основой такого комплекса предлагается сделать Дальневосточную АЭС (условное название) в составе двух энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах БН-1200, атомный химико-технологический кластер с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами (ВТГР), а также кластер атомных энергоблоков малой мощности.

Атомную электростанцию на Дальнем Востоке предлагается расположить в Амурской области вблизи границы с Китаем в районе населенного пункта Новопетровка или в Приморском крае вблизи поселков Дунай или Ливадия. Согласно авторам инициативы, вырабатываемая этой АЭС электроэнергия могла бы поставляться энергоемким промышленным предприятиям, сооружаемым в комплексе с атомной станцией, а также за рубеж. При этом предлагается проработать вопрос об инвестиционном участии Китая в сооружении АЭС.

Дальневосточная АЭС должна будет работать в так называемом централизованном замкнутом ядерном топливном цикле с использованием смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива. При этом плутоний для такого топлива предложено брать от переработки отработавшего ядерного топлива как российских, так и зарубежных легководных энергетических реакторов, в том числе российских реакторов ВВЭР, работающих на Тяньваньской АЭС в Китае.

Следующая составляющая хаба – Атомно-водородный химико-технологический кластер (АХТК) с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами. Его предложено разместить в одном из районов Дальнего Востока – в том числе на Сахалине или на одном из Курильских островов. Он предназначен для переработки природного газа в продукты высоких переделов – чистый водород, метано-водородная смесь, жидкое топливо, а также химические продукты различного назначения (аммиак, этилен, пропилен и продукты на их основе, включая удобрения различных видов для сельского хозяйства). Ожидается, что потребителями такой продукции станут не только Россия, но и Китай, Япония, Корея и Индия.

Что касается кластера атомных станций малой мощности (АСММ), то его создание соответствует интересам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих недостаточно развитую структуру электрических сетей и островную географию. Эти страны заинтересованы в поставке атомных энергоблоков с полным набором услуг по их эксплуатации.

Основой такого кластера, согласно авторам инициативы, может стать строящаяся в настоящее время российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая будет работать в городе Певек на Чукотке.

Авторы инициативы считают, что объекты атомного комплекса необходимо размещать на территориях опережающего социально-экономического на Дальнем Востоке. При этом для комплекса должны быть созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР.

Оценить выгоды и риски создания международного атомного энерготехнологического комплекса для России, а также общий объем необходимых финансовых и производственных ресурсов должны будут эксперты. Они же должны разработать дорожную карту такого центра.

Просмотров всего: 1530

#Дальний Восток #российская власть #строительство #технологии #экономика #энергетика

распечатать


Общество 5

Пациентки благовещенской консультации говорят о проблемах виртуальной записи на прием
Экономика 5

Руководитель АТБ: банк работает в обычном режиме
Общество 19

Установлена первая надвижка моста Благовещенск – Хэйхэ
Власть 77

Депутаты Госдумы утвердили Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ
Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Только АЭС нам и не хватает! Добейте уже жителей области, чтобы не мучались!

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Интересно, а если Китай откажутся от покупки дешевой Эл энергии Ученые передумают строить атомную станцию? Или воспользуются моей запатентованной идеей запуском космической ракеты за счет гигантского электромагнита или рельсотронна

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    жуть...

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Дурные. Hашли где строить - почти на границе, да ещё с преобладающими северными ветрами. Случись чё - накроет и Благу, и кетайцыв - придётся им сдать весь ДВ во возмещение ущёрбу.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    такой вопрос надо выносить на местный референдум

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    ну у нас электростанций мало в области, электричества не хватает.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    У нас населения мало, а площадь- "один только двор трём Франциям равен". Так что, ждём дальнейшего засорания ДВ. Всё грамотно.

  • andeks2017

    andeks2017
    3 часа назад

    валить нужно, пока чернобыль не построили

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Да как сейчас строят,нынешние строители,то я опасаюсь за свою жизнь.

  • farfalla

    farfalla
    2 часа назад

    Еще этого счастья нам и не хватало. Тогда сюда людей и бесплатным гектаром не заманишь, да и уже живущие тут разбегутся в другие регионы.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    farfalla

    Еще этого счастья нам и не хватало. Тогда сюда людей и бесплатным гектаром не заманишь, да и уже живущие тут разбегутся в другие регионы.



    а в других регионах типа нет АЭС.



    в свое время собирались строить АЭС на БАМЕ в Березово, там бы и строили, правда далековато от Китая.



  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    alex 3

    такой вопрос надо выносить на местный референдум



    И не надейтесь! Когда последний раз путинская власть советовалась с народом?

    Не помните, вот и я не помню. Как решат в Кремле, так и будет.

    Если на космодроме воровали в космических масштабах, что даже строителям не оставалось на зарплаты.

    То что говорить об АЭС ... тут даже посчитать сложно, сколько можно напилить!

    Кто в таких обстоятельствах будет спрашивать у народа, чего он хочет.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    АКЦИОнер

    Если на космодроме воровали в космических масштабах, что даже строителям не оставалось на зарплаты.

    То что говорить об АЭС ... тут даже посчитать сложно, сколько можно напилить!



    кто о чем, а вшивый о бане.



  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Ага, предлагаю возле Циалковского, и назвать Курчатово

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    oenesterov



    кто о чем, а вшивый о бане.



    Ооооо....нестеров, я тут немного больше твоего на форуме нахожусь.

    И хорошо помню, так тут было несколько кремлеботов (ArtemKAD основной из них) рассказывали как заживет Амурская область после строительства космодрома. Какой это будет технологический прорыв для области, сколько местного населения будет задействовано на строительстве и какие огромные суммы начнут поступать в бюджет области. И еще масса разной-разной чуши!

    Поэтому, давай, не стесняйся, расскажи как заживет область после строительства новой АЭС.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    почем нынче счётчики Гейгера?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ЗдравомыслящаяАга, предлагаю возле Циалковского, и назвать Курчатово


    Фукусимово!

  • ВИКТОР ВМ

    ВИКТОР ВМ
    1 час назад

    Сашенька спрашивает отца: -А сколько стоит пистолет? Десять тысяч, отвечает отец. Вовочка не унимается: - А сколько стоит самолет? Десять миллиардов. Отвечает отец. -А сколько стоит атомная бомба? вновь спрашивает Сашенька. Сто миллиардов отвечает отец. Сашенька многозначно - ХОТЬ БЫ К НАМ В ОГОРОД УПАЛА АТОМНАЯ БОМБА! Мораль проста, никому народ на дальнем востоке не нужен. И не удивлюсь, что наши АМУРСКИЕ идиоты с радостью пробьют и этот проект . У нас этой энергии хоть ж...й ешь.Сделайте нормальную цену за квт, и не майтесь херней!

  • ВИКТОР ВМ

    ВИКТОР ВМ
    1 час назад

    Сашенька спрашивает отца: -А сколько стоит пистолет? Десять тысяч, отвечает отец. Вовочка не унимается: - А сколько стоит самолет? Десять миллиардов. Отвечает отец. -А сколько стоит атомная бомба? вновь спрашивает Сашенька. Сто миллиардов отвечает отец. Сашенька многозначно - ХОТЬ БЫ К НАМ В ОГОРОД УПАЛА АТОМНАЯ БОМБА! Мораль проста, никому народ на дальнем востоке не нужен. И не удивлюсь, что наши АМУРСКИЕ идиоты с радостью пробьют и этот проект . У нас этой энергии хоть ж...й ешь.Сделайте нормальную цену за квт, и не майтесь херней!

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    Всё точно пора валить. охлаждение от реки Зея это выше Благовещенска.

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    Китай строит свою не далеко от хей-хе

  • ay

    ay
    1 час назад

    И шо? В Чажме сколько пижамкнуло в 1985? И ничо - стоит Владик. И люди в ём жевут.

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    oenesterov

    farfalla

    Еще этого счастья нам и не хватало. Тогда сюда людей и бесплатным гектаром не заманишь, да и уже живущие тут разбегутся в другие регионы.



    а в других регионах типа нет АЭС.

    в свое время собирались строить АЭС на БАМЕ в Березово, там бы и строили, правда далековато от Китая.



    в других регионах пусть хоть что будет, а нам тут уже "безвредный" космодром построили, гэс стоят, которые "никак на экологию не влияют" и еще много чего хотят построить полезного для экономики региона и страны. От гэс населению пользы не видать - это популярно объяснили почему, зато экология "порадовалась". Космодром не с первой попытки заработал, зато куча судебных дел по растратам и ступени падая тоже "не наносят вреда" флоре и фауне. Я как житель Амурской области не хочу, не дай Бог конечно такому случиться, в случае чего судьбу Чернобыля повторить.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    oenesterov

    farfalla

    Еще этого счастья нам и не хватало. Тогда сюда людей и бесплатным гектаром не заманишь, да и уже живущие тут разбегутся в другие регионы.



    а в других регионах типа нет АЭС.



    Почему нет. Есть. На Украине, помню, была... В Чернобыле...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    АЭС нужно строить в паре с ГАЭС, что бы КПД комплекса увеличить.

  • Victrix

    Victrix
    57 минут назад

    alex 3

    АЭС нужно строить в паре с ГАЭС, что бы КПД комплекса увеличить.



    Чтобы увеличить КПД АЭС нужно строить в Сочи.

  • alex 3

    alex 3
    21 минута назад

    Victrix
    alex 3

    АЭС нужно строить в паре с ГАЭС, что бы КПД комплекса увеличить.



    Чтобы увеличить КПД АЭС нужно строить в Сочи.


    кто ж там даст? Там же люди живут.

  • oenesterov

    oenesterov
    20 минут назад

    farfalla

    в других регионах пусть хоть что будет, а нам тут уже "безвредный" космодром построили,



    а зачем кавычки. Какой вред от космодрома?



    Я как житель Амурской области не хочу, не дай Бог конечно такому случиться, в случае чего судьбу Чернобыля повторить.



    я как житель планеты Земля не хочу чтобы второй Чернобыль хоть где случился



  • Вилс

    Вилс
    17 минут назад

    Мда, шабаш квалифицированных специалистов-энергетиков, как я посмотрю.

Показать все (29) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь