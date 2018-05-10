Пациентки благовещенской консультации говорят о проблемах виртуальной записи на прием

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Электронная запись в благовещенскую женскую консультацию № 2, которая находится на улице Горького, теперь осуществляется только на сайте госуслуг. Через региональную площадку попасть на прием к врачу нельзя. Это связано с техническими причинами.

На проблему записи на прием обратили внимание пациентки женской консультации, которая находится на улице Горького. По словам одной из благовещенок, попасть на прием к врачу она не могла уже несколько месяцев, потому что программа выдавала, что талонов нет ни к одному специалисту.

«Уже месяца два-три я пытаюсь записаться: талонов нет к любому врачу. И туда вообще никак не попасть: если идти без талона, там мамочки беременные возмущаются, но я их понимаю, сама в таком положении была – тяжело сидеть выжидать. И по живой очереди трудно попасть туда. В регистратуре говорят: Записывайтесь в электронной. Очень тяжело попасть. Я сама уже третий месяц пытаюсь, и девочка с работы – тоже никак», – поделилась благовещенка.

В областном минздраве подтвердили, что электронная запись на прием на региональной площадке регистратура28.рф действительно перестала работать. При этом пациентки, как и раньше, могут взять талон к врачу через портал госуслуг. Для удобства на региональном сайте для ЖК № 2 выделили специальное окошко, нажав на которое, можно попасть на сайт госуслуг.

Также в минздраве напоминают, что помимо записи через виртуальный портал осуществляется запись на приём к врачу по телефонам женской консультации : 44-11-73, 34-41-75.