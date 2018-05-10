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Пациентки благовещенской консультации говорят о проблемах виртуальной записи на прием

Пациентки благовещенской консультации говорят о проблемах виртуальной записи на прием
Фото: spravka333333.ru

Электронная запись в благовещенскую женскую консультацию № 2, которая находится на улице Горького, теперь осуществляется только на сайте госуслуг. Через региональную площадку попасть на прием к врачу нельзя. Это связано с техническими причинами.

На проблему записи на прием обратили внимание пациентки женской консультации, которая находится на улице Горького. По словам одной из благовещенок, попасть на прием к врачу она не могла уже несколько месяцев, потому что программа выдавала, что талонов нет ни к одному специалисту.

«Уже месяца два-три я пытаюсь записаться: талонов нет к любому врачу. И туда вообще никак не попасть: если идти без талона, там мамочки беременные возмущаются, но я их понимаю, сама в таком положении была – тяжело сидеть выжидать. И по живой очереди трудно попасть туда. В регистратуре говорят: Записывайтесь в электронной. Очень тяжело попасть. Я сама уже третий месяц пытаюсь, и девочка с работы – тоже никак», – поделилась благовещенка.

В областном минздраве подтвердили, что электронная запись на прием на региональной площадке регистратура28.рф действительно перестала работать. При этом пациентки, как и раньше, могут взять талон к врачу через портал госуслуг. Для удобства на региональном сайте для ЖК № 2 выделили специальное окошко, нажав на которое, можно попасть на сайт госуслуг.

Также в минздраве напоминают, что помимо записи через виртуальный портал осуществляется запись на приём к врачу по телефонам женской консультации : 44-11-73, 34-41-75.

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#здоровье #технологии

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Комментарии
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  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    2 часа назад

    Уважаемый редактор Амуринфо, Вы что, в отпуске - совсем не проверяете статьи, которые пишут Ваши журналисты?

    Любое массовое мероприятие у них называется "флешмоб" , а тут электр. запись к врачу почему-то стала "виртуальной"?

    Думала, я-дура, ан нет. Вот значение этого слова:

    Виртуа́льность (лат. virtualis — возможный) — объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определённых условиях[1].

    Я не зануда, и не докапываюсь до мелочей, но Амуринфо серьезная контора, вас вся область читает, а вы? Пишите всякую галиматью....

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    В регистратуре с утра 4 талона к каждому врачу, приблизительно в 6.30 надо быть уже на месте, иначе может не достаться заветный талончик. Первый раз приехала к 7, второй раз в 6.45 и только на третий раз повезло, "урвала"-таки талон По электронке - бесполезно. Безобразие с талонами.

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    за месяца не открыть себе сайт гос услуги ? это надо быть на крайнем севере , или в тундре , 15 минут на оформление и вводо данных , пара недель ожидание заказного письма с кодом активации , и ВУАЛЯ , Вы гражданин ! навсегда , до самой крышки домовины

  • Альтер

    Альтер
    48 минут назад

    Вопрос то не в этом.

    Вопрос заключается в другом.

    В то время, как представители министерства здравоохранения обзванивают бывших пациенток пеенаталки с вопросом-а вы уважаемая не давали взятку врачам? Вас не заставляли платить деньги за услуги? вы если что обращайтесь.....

    Понятное дело-дело правое бороться с коррупцией-это ли не есть ЗАДАЧА-молодцы.

    Но при этом возникают проблемы с работой и техподдержкой тех или иных услуг (в данном случае портала).

    Любой гражданин, да и не только (может и губернатор) не в курсе, что во всех больницах есть так называемые ай ти сотрудники, которые получают заработанную плату за то, что поддерживают (ну должны по крайней мере) надлежащим образом работу оборудования, связанного с компьютерной техникой, интернет услугами и так далее.

    Но при этом, у КАЖДОЙ больницы и медицинского учреждения (а их около 20) существуют так называемые ДОГОВОРА на оказание возмездных услуг за техническое обслуживание и техническую поддержку в данной сфере.

    Чтобы не проводить конкурсы договора заключаются на сумму 99000 рублей.

    Зачастую таких договоров по ДВА на больницу-то есть по 200 000 штук.

    Услуга оказана-бабки оплачены.

    Куда? да в нужном направлении, к примеру ООО ТерИТ.

    Те, в свою очередь оплачивают услуги ИП Чеснокова И.С.(которая каким то образом стала руководителем областного МФЦ)

    Вроде бы, ну что тут такого-правда?

    Но возникает вопрос-зачем заключать договора оказания возмездных услуг (посчитаем, что учреждение оплачивает заработанную плату техническому сотруднику, но при этом заключает договора на обслуживание с иными лицами при этом с двумя предприятиями одновременно).

    Второй вопрос-как так получилось, что в одном из учреждений закупается оборудование на сумму 200 миллионов, а потом дополнительно еще на 50 миллионов, которое технически НЕ ПРИГОДНО не не работает?

    Куда уходят деньги (бюджетные) и почему они уходят именно ТАК, но при этом поставленное оборудование НЕ работает?

    Ну а граждане? Ну что ж-подумаешь талоны получить не могут, вам щас все объяснят и все расскажут.

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    34 минуты назад

    ну вопщем, позвонить по телефону и записаться - просто ниже достоинства, да?

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