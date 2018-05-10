Руководитель АТБ: банк работает в обычном режиме

Азиатско-Тихоокеанский банк является крупнейшим частным банком на Дальнем Востоке и в Сибири. В конце марта и начале апреля этого года появились слухи о возможном банкротстве банка. 25 апреля Банк России объявил о санации АТБ. В банке была введена временная администрация. О том, что происходит сейчас, Амур.инфо рассказал руководитель временной администрации АТБ Роман Романенко.

– Расскажите, пожалуйста, что означает санация и что сейчас происходит с банком?

– Действительно, с целью повышения финансовой устойчивости Азиатско-Тихоокеанского банка Центробанк принял решение выступить инвестором АТБ с использованием денежных средств фонда консолидации банковского сектора. Это было сделано для того, чтобы обеспечить непрерывность деятельности банка. Поэтому Банк России принял решение стать инвестором и провести докапитализацию АТБ.

Причины такого внимания регулятора понятны: Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших частных региональных банков нашей страны, а в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока – так и вовсе системообразующим и социально значимым. Банков, подобных АТБ, в России очень мало, и их присутствие на рынке жизненно необходимо: АТБ на протяжении уже более 25 лет выполняет важнейшую экономическую функцию по финансовому обслуживанию клиентов, которые живут и работают в Сибири и на Дальнем Востоке.

– Как скажутся эти меры на деятельности банка?

– Мы уверены, что наши действия достаточно быстро приведут к положительным результатам. С этим согласны и независимые эксперты: авторитетное международное агентство Fitch уже улучшило прогноз по рейтингу Азиатско-Тихоокеанского банка до позитивного уровня Rating watch positive.

– Теперь самые важные и волнующие людей вопросы: в каком режиме сейчас работает банк? Открыты ли отделения? Чего ожидать клиентам?

– АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства, совершая новые сделки и открывая депозиты. На сегодняшний день в банке проводятся все операции. За несколько дней банком было выдано более 1 000 вкладов на общую сумму 610 миллионов рублей, а также одобрено 240 кредитов на 47 миллионов рублей.

В середине мая у нас открывается новый офис в Бийске (Алтайский край). Так что можно говорить о том, что все запланированные мероприятия, а также выход новых интересных банковских предложений на рынок будет осуществляться по плану, а работа всех банковских офисов – в штатном режиме.

В прошлом году Центробанк уже отработал механизм оздоровления банков с использованием Фонда консолидации банковского сектора. И пример таких крупных финансовых структур, как Бинбанк, ФК «Открытие» и «Промсвязьбанк» показывает, что клиенты при этом сохраняют все свои средства, а банки продолжают работу на рынке. Более того, у них появляется дополнительная и очень надежная гарантия того, что все обязательства банка будут неукоснительно исполнены.

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