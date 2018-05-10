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сегодня, 11:07 5

Руководитель АТБ: банк работает в обычном режиме

Руководитель АТБ: банк работает в обычном режиме

Азиатско-Тихоокеанский банк является крупнейшим частным банком на Дальнем Востоке и в Сибири. В конце марта и начале апреля этого года появились слухи о возможном банкротстве банка. 25 апреля Банк России объявил о санации АТБ. В банке была введена временная администрация. О том, что происходит сейчас, Амур.инфо рассказал руководитель временной администрации АТБ Роман Романенко.

– Расскажите, пожалуйста, что означает санация и что сейчас происходит с банком?

– Действительно, с целью повышения финансовой устойчивости Азиатско-Тихоокеанского банка Центробанк принял решение выступить инвестором АТБ с использованием денежных средств фонда консолидации банковского сектора. Это было сделано для того, чтобы обеспечить непрерывность деятельности банка. Поэтому Банк России принял решение стать инвестором и провести докапитализацию АТБ.

Причины такого внимания регулятора понятны: Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших частных региональных банков нашей страны, а в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока – так и вовсе системообразующим и социально значимым. Банков, подобных АТБ, в России очень мало, и их присутствие на рынке жизненно необходимо: АТБ на протяжении уже более 25 лет выполняет важнейшую экономическую функцию по финансовому обслуживанию клиентов, которые живут и работают в Сибири и на Дальнем Востоке.

– Как скажутся эти меры на деятельности банка?

– Мы уверены, что наши действия достаточно быстро приведут к положительным результатам. С этим согласны и независимые эксперты: авторитетное международное агентство Fitch уже улучшило прогноз по рейтингу Азиатско-Тихоокеанского банка до позитивного уровня Rating watch positive.

– Теперь самые важные и волнующие людей вопросы: в каком режиме сейчас работает банк? Открыты ли отделения? Чего ожидать клиентам?

– АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства, совершая новые сделки и открывая депозиты. На сегодняшний день в банке проводятся все операции. За несколько дней банком было выдано более 1 000 вкладов на общую сумму 610 миллионов рублей, а также одобрено 240 кредитов на 47 миллионов рублей.

В середине мая у нас открывается новый офис в Бийске (Алтайский край). Так что можно говорить о том, что все запланированные мероприятия, а также выход новых интересных банковских предложений на рынок будет осуществляться по плану, а работа всех банковских офисов – в штатном режиме.

В прошлом году Центробанк уже отработал механизм оздоровления банков с использованием Фонда консолидации банковского сектора. И пример таких крупных финансовых структур, как Бинбанк, ФК «Открытие» и «Промсвязьбанк» показывает, что клиенты при этом сохраняют все свои средства, а банки продолжают работу на рынке. Более того, у них появляется дополнительная и очень надежная гарантия того, что все обязательства банка будут неукоснительно исполнены.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • gbsdex

    gbsdex
    2 часа назад

    Ага в обычном. Но деньги забрать у меня ушло час времени в пустом банке. Всё сделали что бы даже со временем к ним не вернуться!!

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Умный ход сделал, что забрал, а значит не потерял. Вот так же или почти также сдулся в свое время Амурбанк сначало слухи о возникающих проблемах и в противовес этому администрация банка, власти говорили, что ничего страшного, мы плывем еще и есть прибыль, что мы такие крупные и важные и нужные в регионе нас не бросят, а в случае чего не дадут лопнуть, потом перестали выдавать денежки гражданам с их же счетов и потом лопнул и исчез с денежкамин своих же граждан сказав при этом ждите светлого будущего мы потом вернём.

  • gbsdex

    gbsdex
    52 минуты назад

    Кто верит, что ЦБ поможет банку???? А сколько ЦБ лишает лицензий каждый год??

  • gbsdex

    gbsdex
    45 минут назад

    И пример таких крупных финансовых структур, как Бинбанк, ФК «Открытие» и «Промсвязьбанк» показывает, что клиенты при этом сохраняют все свои средства..

    ПРОМСВЯЗЬБАНК УЖЕ ТУТУ! Теперь за него Открытие!! Так что всё это бла бла, что бы лохи деньги не брали. Если вклад до конца года, то риски большие. Гарантии 0. Промсвязьбанк упомянутый в статье уже всё нету. Народ может быть не потерял не чего но об этом и не говорят особо. Как ЦБ решит так и будет.

  • gbsdex

    gbsdex
    14 минут назад

    Вся информация подробная есть на спец сайтах. Какой банк и что с ним. Кому интересно сам всё посмотрит и сделает вывод. У промсвязьбанка лицензия есть. Но его статистика пока так себе. АТБ так как работает сейчас ваш персонал и как работал раньше, это ужасно. Ритуальные услуги и то внимательнее. Сначала нужно начать работать с людьми нормально, а потом уже просить оставить деньги. Бабули час мозг выносили, что мол мы вам завтра. Она добилась и отдали. И после такого к вам идти???

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