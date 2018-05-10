На Дальнем Востоке начала работать программа рефинансирования ипотеки для военных

Фото: Юлия Майорова

«По итогам первого квартала текущего года ФГКУ "Росвоенипотека" совместно с банковским сектором запустили программу рефинансирования ранее выданных кредитов участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Это позволило существенно улучшить условия кредитования посредством снижения до 9,9 процента годовых ставки по кредиту и фиксации размера ежемесячного платежа до конца срока кредита», – говорит Дмитрий Кузнецов.

По его словам, дальневосточные банки в программу рефинансирования военной ипотеки пока еще не вступили. В связи с чем на сегодняшний день возможность рефинансирования имеют лишь войны-дальневосточники, которые приобрели жилье в западных регионах страны.

«Учитывая, что указанная программа предусматривает рефинансирование кредитов любых банков, очевидно, что вероятность потери клиентов подвигнет руководство кредитных организаций, все еще не работающих по данной программе, к скорейшему принятию конкурентных решений», – подчеркивает Кузнецов.

Он также отметил, что в первые три месяца 2018 года на территории Дальневосточного федерального округа количество участников, реализовавших право на приобретение жилья в рамках НИС, составило 348 военнослужащих.

«Наибольшее количество военнослужащих, реализовавших право на жилье, в Приморье – 151 человек, в Хабаровском крае – 107 и Амурской области, где приобрели жилье 41 участник программы. Количество новоселов на Камчатке и в Еврейской автономии в рамках НИС составило по 15 военнослужащих, а на Сахалине новоселье справили 16 семей», – сообщил представитель Росвоенипотеки, добавив, что заметно меньше жилья приобретено в Якутии – всего три квартиры.

Всего за время реализации НИС с 2008 года на территории Дальнего Востока реализовали право на приобретение постоянного жилья посредством военной ипотеки около 16 тысяч военнослужащих.

Размер взноса на именной накопительный счет участника НИС, устанавливаемый федеральным законом о бюджете на 2018 год, утвержден в размере 268,5 тысячи рублей.