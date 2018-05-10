Очевидцы: в Белогорске автомобиль разбился об ограждение (видео)

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В социальных сетях появились фото и видео с места ДТП, которое, как сообщили очевидцы, произошло в Белогорске на Бочкаревском мосту. Как видно на кадрах, автомобиль получил серьезные повреждения, врезавшись в ограждение.

Как утверждают очевидцы, водитель машины был нетрезв и не справился с управлением. После этого мужчина предпринял попытку скрыться, но был задержан.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 9 мая в Белогорске ДТП с пострадавшим было только одно – произошел наезд на пешехода. Аварии же без пострадавших в ведомстве не комментируют.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk