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10мая
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сегодня, 10:36 0

Благовещенка увидела на мусорке буквы «Бессмертный полк»

Благовещенка увидела на мусорке буквы «Бессмертный полк»

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Девушка рассказала, что кто-то выбросил буквы «Бессмертный полк» на свалку. Контейнерная площадка, на которой оставили красные объёмные буквы, расположена возле дома № 2 по переулку Святителя Иннокентия.

«9 мая около 15 часов я пошла выносить мусор и увидела эти буквы. Конечно, увиденное меня возмутило – ну как же так, ведь эти буквы хорошие, качественные, они могут использоваться в следующие годы во время "Бессмертного полка"», – рассказывает Катерина. Буквы «Бессмертный полк» в День Победы несли дети.

В молодежном центре «Выбор» прокомментировали, что четыре комплекта букв принадлежат организаторам акции «Бессмертный полк» в Благовещенске. «Непонятно, как буквы могли оказаться на мусорке. Мы с помощью АКС вывезем их и поместим на склад», – сообщила руководитель молодежного центра «Выбор» Светлана Тюкалова.

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#память #праздники

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