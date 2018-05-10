Благовещенск останется без горячей воды

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С 14 мая энергетики Благовещенской ТЭЦ начнут подготовку тепловых магистралей к следующему отопительному сезону. Ремонтные работы начнутся с гидравлических испытаний, которые запланированы с 14 по 16 мая. В эти дни потребители всего города останутся без горячей воды.

Затем начнутся плановые диагностические мероприятия и ремонтные работы на теплотрассах. Их будут проводить поэтапно в разных районах города. График отключений горячей воды опубликован на Амур.инфо.

Гидравлические испытания повторятся с 17 по 18 сентября. В эти дни горожане снова останутся без горячего водоснабжения.

Следующее отключение произойдет практически сразу – с 18 по 21 сентября. В эти дни полная остановка тепловых сетей будет сделана для проведения работ внутри станции, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».