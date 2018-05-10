Накануне небо над Верхнезейском изменило цвет

Празднование Дня Победы жителям поселка Верхнезейск Зейского района подпортил неприятный факт. В населенном пункте наблюдалась задымленность, с неба падал пепел. Амурчане полагают, что это связано с природными пожарами.

«Пожары там начались еще несколько дней назад, если не недель. Но такая обстановка была именно вчера. Люди праздновали День Победы, и на всех фотографиях можно заметить, что фон полностью желтый, небо не голубое», – рассказал ИА «Амур.инфо» амурчанин, приславший в редакцию снимки.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ информагентству сообщили, что пепел, по всей видимости, принесло с природного пожара, который сейчас действует в 5 километрах от поселка Огорон. Это произошло из-за сильного южного ветра. Расстояние между населенными пунктами составляет 60 километров.

Пожар в районе Огорона начался еще 1 мая. В настоящее время на его тушении задействованы более 140 человек. Площадь возгорания составляет около 3 тысяч гектаров.