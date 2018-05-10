Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:14 0

Накануне небо над Верхнезейском изменило цвет

Накануне небо над Верхнезейском изменило цвет

Празднование Дня Победы жителям поселка Верхнезейск Зейского района подпортил неприятный факт. В населенном пункте наблюдалась задымленность, с неба падал пепел. Амурчане полагают, что это связано с природными пожарами.

«Пожары там начались еще несколько дней назад, если не недель. Но такая обстановка была именно вчера. Люди праздновали День Победы, и на всех фотографиях можно заметить, что фон полностью желтый, небо не голубое», – рассказал ИА «Амур.инфо» амурчанин, приславший в редакцию снимки.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ информагентству сообщили, что пепел, по всей видимости, принесло с природного пожара, который сейчас действует в 5 километрах от поселка Огорон. Это произошло из-за сильного южного ветра. Расстояние между населенными пунктами составляет 60 километров.

Пожар в районе Огорона начался еще 1 мая. В настоящее время на его тушении задействованы более 140 человек. Площадь возгорания составляет около 3 тысяч гектаров.

Просмотров всего: 343

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске внедорожник сбил мужчину на парковке (видео)

сегодня, 08:47
Происшествия

Из-за пожара приостановлено транспортное сообщение Магдагачи – Толбузино
Происшествия 2

СМИ: под Свободным предотвратили масштабную экологическую катастрофу
Общество 1

В Приамурье действуют 13 природных пожаров
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь