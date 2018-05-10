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сегодня, 10:04 0

Дожди в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 10 мая

Дожди в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 10 мая
Фото: bezkota.ru

В Амурской области 10 мая установится переменная облачность, в некоторых районах пройдет дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с юга и юго-запада с переходом на северо-западное, северное направления. Его порывы достигнут 13-18 метров в секунду.

Температура составит плюс 21…26 градусов, на севере региона – плюс 20…25, местами термометры покажут плюс 10…15.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Южный ветер, переходящий на северо-западный наберет скорость до 15 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках плюс 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.

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