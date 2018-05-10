Гость полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: благовещенский пенсионер Владимир Шатков

10 мая в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Героем стал благовещенский пенсионер, как он сам себя называет «мор-реч-волк», Владимир Шатков. Ведущий Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина. В вечернем эфире в студии «Эха Москвы в Благовещенске» будет работать Светлана Казачинская, ее соведущим станет журналист Иван Ющенко.

Утренний эфир «Эха» длится с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5



Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.



Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в инстаграмм-аккаунте «Эха».