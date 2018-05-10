Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:18 4

Более тысячи залпов салюта прогремело над Благовещенском в День Победы (фото)

Более тысячи залпов салюта прогремело над Благовещенском в День Победы (фото)
Фото: amurobl.ru

Празднование Дня Победы в Благовещенске традиционно завершилось запуском праздничного салюта. В небе над областным центром прогремело 1 418 залпов.

Перед пуском салюта прошел праздничный концерт, который собрал десятки тысяч жителей и гостей Благовещенска.

На центральной площади с 9 Мая амурчан поздравил губернатор региона Александр Козлов: «Добрый вечер, амурчане! А вечер сегодня поистине добрый. Это вечер самого светлого, самого торжественного праздника нашей страны Дня Великой Победы. 1 418 дней длилась война. И за каждый обагренный кровью день, наш – залп Победы! Столица Амурской области – салютует народу-победителю! С Днем Победы! Ура!».

Яркими залпами 9 Мая отметили также в Белогорске, Зее, Райчихинске, Свободном, поселке Прогресс, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Селемджинском и Сковородинском районах, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 571

#праздники

распечатать

Фотогалерея
+13

Общество

«Бессмертный полк» в России в этом году собрал рекордное число участников
Общество 2

Благовещенцы закружились в танце «РиоРита» (фото)
Общество 1

Полевой кинотеатр в горпарке Белогорска собрал аншлаг
Общество 1

В Благовещенске ищут хозяина почтовой карточки, найденной 9 мая

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • АннаS

    АннаS
    1 час назад

    Не знаю сколько там залров было, мы с ребёнком выехали на панораму посмотреть салют. Вообще его не было видно. Все дети и взрослые расстроились и поехали домой. Впервые так обманулись с ожиданием.

  • семёнов

    семёнов
    1 час назад

    Залп (также пальба залпом, стрельба залпом, залповая стрельба) — одновременный выстрел из нескольких ружей или артиллерийских орудий.

  • семёнов

    семёнов
    1 час назад

    если одиночный салютный выстрел это залп, то да тышша с гаком. а так "месяц-за-три" как на фронте :-)))))

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    семёнов

    Залп (также пальба залпом, стрельба залпом, залповая стрельба) — одновременный выстрел из нескольких ружей или артиллерийских орудий.



    Они вас не читают!



    Они просто не умеют. (



Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь