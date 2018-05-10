Более тысячи залпов салюта прогремело над Благовещенском в День Победы (фото)

Фото: amurobl.ru

Празднование Дня Победы в Благовещенске традиционно завершилось запуском праздничного салюта. В небе над областным центром прогремело 1 418 залпов.

Перед пуском салюта прошел праздничный концерт, который собрал десятки тысяч жителей и гостей Благовещенска.

На центральной площади с 9 Мая амурчан поздравил губернатор региона Александр Козлов: «Добрый вечер, амурчане! А вечер сегодня поистине добрый. Это вечер самого светлого, самого торжественного праздника нашей страны Дня Великой Победы. 1 418 дней длилась война. И за каждый обагренный кровью день, наш – залп Победы! Столица Амурской области – салютует народу-победителю! С Днем Победы! Ура!».

Яркими залпами 9 Мая отметили также в Белогорске, Зее, Райчихинске, Свободном, поселке Прогресс, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Селемджинском и Сковородинском районах, сообщает пресс-служба областного правительства.