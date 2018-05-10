Половину машин в России покупают в долг: обзор прессы

Фото: tochka-bryansk.ru

Напишут же такое

Начну с автосообщения. В «Российской газете» пишут о том, что половину машин в стране покупают с помощью кредитов. И далее поясняется, что в этой тенденции нет ничего опасного, наоборот, это выгодно: из оборота семьи не выводятся сразу большие суммы денег, то есть можно одновременно еще покупать хлеб и молоко. Заодно автокредит повышает рост продаж машин, а значит, обеспечивает заказами автопроизводителей. И мысленно произнеся: «Ну-ну», перехожу к другой газете.

Очень интересно

Далее – «Амурская правда». Много интересного – в том числе материал Натальи Фадеевой, которая провела день с медсестрой Светланой Якимовой (думаю, что работала над публикацией Наталья на самом деле значительно дольше). Обязательно прочтите.

Не пропустите заметки Андрея Анохина о фильме «Собибор». И сходите на фильм. Впрочем, вы и без моих советов это сделаете, если прочтете впечатления журналиста.

А еще я отметил для себя публикацию о том, что Благовещенск охватила мода на фотосессии в стиле военных лет. Автор проекта «Я помню!» – фотограф Екатерина Подлегаева. В «Амурке» есть несколько снимков. И на мой взгляд, это интересный проект. Отмечу, что об этом рассказала и «Моя Мадонна».

Не пропусти

«Моя Мадонна». Один материал я уже назвал. Из других отмечу тот, где рассказывается о выставке в музее работ художника Анатолия Тахаева Анатолий Алексеевич – изумительный тонкий график и проникновенный живописец. Впрочем, эпитеты можно поменять местами и добавить массу других. Но лучше просто посмотреть его работы.

А еще прочтите о так называемой скандинавской ходьбе. Лет 15 назад мне довелось увидеть таковую в Финляндии. И мы, тогдашние российские туристы, повертели пальцами у виска, дескать, совсем скандинавы одурели. А теперь пальцем у виска не кручу, осознавая полезность такого упражнения. Прочтите и присоединяйтесь!

Вам статья

Раскрываем «АиФ». Проигнорировав публикации на тему «В чьих карманах оседают наши зарплаты?» (и без чтения понятно), «Смогут ли США купить весь мир?» ( в этом еще кто-то сомневается?) и «Откуда у чиновников и депутатов в глубинке миллиардные доходы?» (откуда, откуда… От верблюда!), я прочел рассуждения писателя Юрия Бондарева – одного из ярких представителей так называемой лейтенантской прозы – о том, что надо делать с памятью о войне, надо ли напоминать о ней грядущим поколениям. Вопрос далеко не праздный, не случайно был задан. А ответ на него… Ну, скажу так: вчерашний день показал, что мы – помним!

На посошок

Завершаю обзор «Комсомольской правдой», в которой долго изучал, как не подхватить болезнь Альцгеймера. Понял, что профилактических прививок нет.

Еще засмотрелся на самые модные купальники этого лета. Многие из них похожи на вечерние туалеты. Сдается мне, они не для того, чтобы в них купаться. Впрочем, многие вечерние туалеты похожи на купальники. Но это так, что называется, попутно.

А далее следует обратить внимание на 7 простых рецептов счастья (не, можно начать со счастья, а потом переключиться на купальники). Так вот, один из них заключается в том, что нужно посмотреть в зеркало и улыбнуться. Нда-а… То еще счастье… А если кондрат хватит?!