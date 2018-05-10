В Благовещенске внедорожник сбил мужчину на парковке (видео)

В социальных сетях появилось видео, сделанное в Благовещенске. Как видно на кадрах, внедорожник задел мужчину при движении на парковке и тот упал.

Очевидцы отмечают, что упавший мужчина – инвалид. Инцидент произошел возле супермаркета по адресу: улица Амурская, 241. Наезд совершил автомобиль Nissan Patrol. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП, оно произошло 9 мая в 15:19. Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев