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В Благовещенске внедорожник сбил мужчину на парковке (видео)

В Благовещенске внедорожник сбил мужчину на парковке (видео)

В социальных сетях появилось видео, сделанное в Благовещенске. Как видно на кадрах, внедорожник задел мужчину при движении на парковке и тот упал.

Очевидцы отмечают, что упавший мужчина – инвалид. Инцидент произошел возле супермаркета по адресу: улица Амурская, 241. Наезд совершил автомобиль Nissan Patrol.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП, оно произошло 9 мая в 15:19.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1268

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    34 минуты назад

    Ни чего не видно на видео. Это наверное тот, что газеты продаёт

  • farfalla

    farfalla
    23 минуты назад

    Там ужасная организация парковки. Особенно когда машин много пройти затруднительно становится. Супермаркету надо озаботиться и как-то сделать там огороженную пешеходную дорожку возле стен здания. Действительно опасно там ходить: одни машины заезжают, другие выезжают а пройти можно только в центре дороги, где как раз и ездят все эти машины. Под стеной магазина не пройти - там впритык машины стоят. Поэтому и возникают опасные ситуации и для пешеходов и для автомобилистов.

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