«Бессмертный полк» в России в этом году собрал рекордное число участников

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Это означает, что в шествии приняли участие 7 % населения страны и каждый двенадцатый москвич. В 2017 году цифры были заметно скромнее: 7,8 миллиона по России и 850 000 человек по Москве.

В московском шествии по Тверской к Красной площади прошел и президент России Владимир Путин. Вместе с Путиным в колонне шли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, присутствовавшие на торжествах Дня Победы в Москве.

В этом году акция продлилась дольше обычного из-за рекордного числа участников, рассказала представитель МВД Ирина Волк. Она завершилась уже перед наступлением темноты.

«На улицы Москвы вышли больше миллиона человек. Чистое небо, солнце, счастливые дети. Таким, наверное, видели День Победы наши близкие с фотографий. Сегодня они с нами», – написал мэр Москвы Сергей Собянин, также участвовавший в шествии.

«Бессмертный полк» стал официальной общегосударственной акцией сравнительно недавно – в 2015 году. Впервые она прошла в 2012 году в Томске, ее инициаторами стали журналисты закрытого затем местного телеканала ТВ2. По данным «Левада-центра», россиянам акция сразу же понравилась: они на личном уровне однозначно (более 80 %) восприняли ее как дань памяти тем, кто завоевал победу в войне. Отрицательно к ней все эти годы относились не более 6 % опрошенных.