Стала известна первая десятка финалистов «Евровидения»

В 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение» определилась первая десятка финалистов. По итогам первого полуфинала дальнейшее участие продолжат представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси).

Испытание проходило во вторник, 8 мая, на арене Altice в Лиссабоне. За путевки в финал боролись представители 19 стран, из числа участников конкурса выбыли Азербайджан (Aisel), Исландия (Ари Оулавссон), Бельгия (Sennek), Белоруссия (Alekseev), Македония (Eye Cue), Хорватия (Franka), Греция (Янна Терзи), Армения (Севак Ханагян) и Швейцария (Zibbz). Счастливчиков определила сумма голосования профессионального жюри и телезрителей стран, принимавших участие в испытании. Также учитывалось мнение Португалии, Испании и Великобритании. Исполнители из этих стран представили свои конкурсные номера, однако места в финале им были гарантированы: первой– на правах хозяйки конкурса, другим – как основателям «Евровидения».

Представительница России Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break во втором полуфинале 10 мая. За право выхода в финал в четверг будут бороться еще 17 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина. Финал «Евровидения» состоится 12 мая, пишет ТАСС.