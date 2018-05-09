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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: современная детская литература

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: современная детская литература

10 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с участницей первого литературного фестиваля в Благовещенске «День книги», организатором литературного фестиваля «Литератула», директором магазина детской книги Ириной Рочевой (г. Тула). Ведущий Алексей Воскобойников побеседует с гостьей о том, что такое современная детская литература, и как в ее многообразии выбрать лучшее.

Ведущие эфира: Алексей Воскобойников, Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».

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