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Скончался экс-прокурор Приамурья Владимир Чистов

Скончался экс-прокурор Приамурья Владимир Чистов

9 мая в Благовещенске ушел из жизни бывший прокурор Амурской области Владимир Чистов. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили его родственники. Владимиру Тимофеевичу было 58 лет.

По словам родных, у Владимира Чистова были проблемы со здоровьем. По предварительной информации, у него остановилось сердце.

Дата, место и время прощания станут известны позже.

Владимир Тимофеевич возглавлял прокуратуру Амурской области с 2006 по 2009 годы. Он ушел в отставку по выслуге лет. До этого работал прокурором Корякского автономного округа.

Владимир Чистов становился героем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

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#жизнь

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    35 минут назад

    Соболезнование родным и близким,очень жалко так рано из жизни ушел...

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