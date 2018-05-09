Скончался экс-прокурор Приамурья Владимир Чистов

9 мая в Благовещенске ушел из жизни бывший прокурор Амурской области Владимир Чистов. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили его родственники. Владимиру Тимофеевичу было 58 лет.

По словам родных, у Владимира Чистова были проблемы со здоровьем. По предварительной информации, у него остановилось сердце.

Дата, место и время прощания станут известны позже.

Владимир Тимофеевич возглавлял прокуратуру Амурской области с 2006 по 2009 годы. Он ушел в отставку по выслуге лет. До этого работал прокурором Корякского автономного округа.

Владимир Чистов становился героем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале».