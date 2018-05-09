Благовещенцы закружились в танце «РиоРита»

Благовещенск присоединился к арт-проекту «РиоРита – радость Победы». В стране в этом году он проходит в третий раз, в областном центре Приамурья – впервые. В «шесть часов после войны» в городе зазвучал военный духовой оркестр, и закружились в танце пары.

Арт-проект «РиоРита – радость Победы» – первая сетевая культурная реконструкция городской атмосферы 9 Мая 1945 года. Танец «РиоРита» – это популярный пасодобль 30-40-х годов, под который с удовольствием танцевали и после войны.

В Благовещенске вечер танцев прошел на площади ОКЦ. На сцену вышли оркестр ДВОКУ и вокально-инструментальный ансамбль ДВОКУ «Погоны России». Программа была рассчитана на три концертных блока.

На площадке собралось около двух тысяч человек. На танец всех желающих приглашали участники студии танца «Траффик». Парни-танцоры были одеты в военную форму, а девушки - в одежду по моде 20-х – 30-х годов. Также в танце кружились представители ассоциации пожилых людей, они тоже пришли на мероприятие в одежде прошлых лет.

В акции принял участие и клуб «Мотопатриот», его участники организовали фотозону с раритетным трехколесным мотоциклом и старинным патефоном.

«Мы были приятно удивлены, что благовещенцы серьезно подготовились к этим массовым танцам, многие достали из своих шкафов вещи, которые соответствовали тем временам. Половина участников – пожилые люди. Но была и молодежь, и люди среднего возраста. Это радует. Планируем сделать акцию ежегодной», – рассказала организатор акции Надежда Яковлева.

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