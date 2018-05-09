Полевой кинотеатр в горпарке Белогорска собрал аншлаг

В белогорском горпарке отпраздновали День Победы. 9 мая там работали разные площадки. В том числе горожане могли посетить полевой кинотеатр. Полевую палатку с аппаратурой разместили на территории парка представители РЖД.

Начал кинотеатр работу с 12:00. За первые пять часов его посетители более 600 человек. Зрителям демонстрировали художественные советские фильмы и мультфильмы. Также состоялся показ ретро-фильмов о Белогорске.

«Вместимость импровизированного кинозала – 30 мест. В прошлом году полевой кинотеатр в горпарке Белогорска посетили около 250 человек, – рассказала председатель молодежного Совета Забайкальской железной дороги Дина Баталина. – Мы очень рады, что в этом году зрителей стало намного больше».

Помимо этого, у шатра расположилась экспозиция экспонатов музея локомотивного депо и железнодорожной библиотеки. Для детей организаторы провели конкурс рисунков «Победа глазами детей». Его участники нарисовали около 150 работ. Каждый юный художник получил в подарок воздушный шарик, раскраску, памятку о нахождении на железнодорожных путях и книгу об истории локомотивного депо Белогорска. Рисунки участников конкурса будут оформлены в выставку, которую разместят позже в здании железнодорожного вокзала.

Также на территории горпарка Белогорска развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Акция «Армия России сильна профессионалами!» стартовала в парке в первой половине дня. Ее участниками стали несколько сотен человек. Как пояснили организаторы, цель акции – популяризация службы в армии. Для желающих специалисты провели предварительное собеседование. Все обратившиеся получили информацию, необходимую для поступления на военную службу по контракту.

Кроме того, в парке работали пять полевых кухонь. Угощать кашей начали с 11:30. За два часа белогорцы и гости города съели пять тысяч порций каши. В организации кухни были задействованы военнослужащие 35-й армии, волонтеры. Для приготовления солдатской каши использовали более 200 килограммов гречки, 150 килограммов тушенки, более 20 килограммов масла, а также по десять килограммов моркови и лука. Также для ветеранов традиционное угощение солдатской кашей организовали в сквере за кинотеатром «Россия», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.