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9мая
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сегодня, 18:22 0

В Благовещенске ищут хозяина почтовой карточки, найденной 9 мая

В Благовещенске ищут хозяина почтовой карточки, найденной 9 мая

Жительница Благовещенска Ирина просит откликнуться хозяина почтовой карточки, которая была найдена ею в центре города 9 мая. Предположительно, карточку обронил один из участников «Бессмертного полка».

«Мы после парада пошли с ребенком гулять, как раз прошел "Бессмертный полк". И в районе улицы Ленина (мы двигались в сторону городского парка), напротив кафе "Шоколадница", где вход, на асфальте увидели карточку. Я подняла, просмотрела – 43-й год. Решила – дай возьму на случай, если люди потеряли», – рассказала Ирина ИА «Амур.инфо».

По словам горожанки, карточку нашли между 13:00 и 14:00. Судя по всему, она была к чему-то приклеена.

Карточка адресована Гончарук М.И., город Анадырь (Чукотка).

Связаться с Ириной можно по телефону 8-924-444-55-20.

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#праздники

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