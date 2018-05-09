В Благовещенске ищут хозяина почтовой карточки, найденной 9 мая
Жительница Благовещенска Ирина просит откликнуться хозяина почтовой карточки, которая была найдена ею в центре города 9 мая. Предположительно, карточку обронил один из участников «Бессмертного полка».
«Мы после парада пошли с ребенком гулять, как раз прошел "Бессмертный полк". И в районе улицы Ленина (мы двигались в сторону городского парка), напротив кафе "Шоколадница", где вход, на асфальте увидели карточку. Я подняла, просмотрела – 43-й год. Решила – дай возьму на случай, если люди потеряли», – рассказала Ирина ИА «Амур.инфо».
По словам горожанки, карточку нашли между 13:00 и 14:00. Судя по всему, она была к чему-то приклеена.
Карточка адресована Гончарук М.И., город Анадырь (Чукотка).
Связаться с Ириной можно по телефону 8-924-444-55-20.
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