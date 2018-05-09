В благовещенском Парке Победы работали 25 тематических площадок

Городской парк культуры и отдыха Благовещенска 9 Мая с 12:00 до 17:00 был Парком Победы. Там развернулись 25 площадок на военную тематику. Восемь из них – новые площадки, ранее их не организовывали. Сама же акция «Парк Победы» проходит в городе каждый год.

В числе новых площадка «Боевая», где прошла инсценировка боевых действий времен Великой Отечественной войны, а также площадка «Фронтовой привал», где была представлена литературно-музыкальная композиция ЦДШИ. Кроме того, гостей парка впервые ждала площадка с выставочной экспозицией вещей довоенного, военного и послевоенного времени.

«У меня дети, я хочу, чтобы они прогулялись по парку, посмотрели, чтобы помнили историю Великой Отечественной войны и просто развивались. Каждый год 9 Мая мы приходим сюда, фотографируемся, гуляем, рассказываем историю о войне. Моя дочка хочет медиком быть, поэтому интересуется военной медициной», – поделилась благовещенка Анна Зеленская.

Наполнение традиционных площадок было также обновлено. Так, «Аллея юных талантов» пополнилась открытым пленэром студии «Школа художника». Художественная школа подготовила новые мастер-классы под открытым небом, а Дом ремесел представил мастер-класс в рамках «Школы обыкновенного чуда». Здесь же состоялся чемпионат «Аллея настольных игр», был организован буккроссинг, а также продажа книг амурских авторов «Книжный развал». не обошлось и без традиционного военного госпиталя и полевой кухни.

Наибольший интерес у посетителей, особенно детей, вызывала представленная военная техника и военная форма. Так, мальчишки с интересом примеряли обмундирование военного летчика-истребителя. Сначала на ребенка надевали шлемофон, а сверху – защитный шлем. Следом шла кислородная маска, через которую летчик дышит в полете воздухом.

«Я отлетал в армии 26 лет, сейчас летаю в нашем аэроклубе, готовим летчиков из числа наших школьников. По достижении 15 лет они приходят к нам в военно-патриотический клуб. С детьми интересно работать. Этот шлем ЗШ-3 я получил в 89 году. И он прошел со мной всю службу в армии, был со мной в горячих точках. После службы забрал его себе. Мой дед прошел всю войну от первого дня и до Берлина. Узнав, что такое война, я просто горжусь нашими ветеранами. Огромное им спасибо, что мы все живы, гуляем сегодня по парку, отдыхаем в такой солнечный день», – сказал заместитель начальника амурского аэроклуба по летной подготовке Александр Стрельцов.

«Второй год мы разворачиваем площадку, где представлены все элементы подготовки специалистов. Основная цель – привлечь детей на занятия по военизированным видам спорта и к занятиям массовыми техническими профессиями. Здесь представлено пять учебных точек – мотоциклы, авиамодельный и судостроительный кружки, авиационные виды спорта», – сказал заместитель начальника ДОСААФ Сергей Богданов.