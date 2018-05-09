В отдельных районах Приамурья ожидается град: прогноз погоды на 10 мая

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В Амурской области 10 мая установится переменная облачность. Ночью местами по северу, днем в большинстве районов ожидаются слабые и умеренные дожди, местами грозы. В отдельных районах возможен град.

Ветер будет дуть с запада, юго-запада, днем он перейдет на северо-западный и разгонится до 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13-18 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 9…14, местами по северу будет плюс 1…6. Днем по северу термометры покажут 20…25 градусов тепла, местами в дожде будет 10…15 градусов выше нуля, по югу – плюс 23…28, в дожде местами – около плюс 20 градусов.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем пройдет дождь. Ветер ночью будет юго-западный, днем – западный, северо-западный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 10…12, днем – плюс 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.