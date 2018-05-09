Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:40 4

Благовещенцы устраивают нелегальный дрифт на улицах города (видео)

Благовещенцы устраивают нелегальный дрифт на улицах города (видео)

Жители Благовещенска делятся в социальных сетях экстремальными, а подчас и опасными видео. На кадрах – дрифт автомобилей в ночное время по улицам областного центра.

Так, в одном из роликов видно, что неизвестные практиковались в управляемом заносе на кольцевом перекрестке, расположенном в районе железнодорожного вокзала. В другом видео местом экстремального развлечения стала дорога возле центральной площади.

Оба этих ролика в социальных сетях обозначены специальным хештегом – #нелегалблг.

Между тем с 2016 года в Правилах дорожного движения закреплено понятие «опасное вождение». К нему относят неоднократное совершение одного или нескольких последовательных действий – например, резкое торможение, препятствование обгону или перестроение при интенсивном движении, сообщало Амур.инфо.

Видео: instagram.com

Просмотров всего: 1097

#интернет #транспорт

распечатать


Общество

В День Победы в Благовещенске прошел праздничный автопробег (фото)
Общество 24

Благовещенские улицы в День Победы перегородили большегрузами
Происшествия

Из-за пожара приостановлено транспортное сообщение Магдагачи – Толбузино
Происшествия 9

В Белогорске девушка-водитель, сбив подростка, решила замести следы
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Гайцы вообще не работают. Район Фрунзе-Чайковского-Политехнической-Театральной круглые сутки сопляки резину жгут.

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Kats

    Гайцы вообще не работают. Район Фрунзе-Чайковского-Политехнической-Театральной круглые сутки сопляки резину жгут.



    работать не кому - всех сократили. таковы реалии сегодняшнего дня

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    НЕ работают это точно.

    Даже когда им показываешь, что в 150 метрах под знаком остановка запрещена у них на гдазах паркуется авто, а потом ещё два, они продолжают тупить и ждать нарушителя с привышением скорости на пустынной улице , никак не реагируя на массовое нарушение ПДД, продолжая лениво покручивая в руках любимый радар.

    Ктож таких блюстиелей порядка уважать то будет?

    Какой порядок на дорогах они с таким отношением к своим прямым служебным обязанностям могут навести?

    Они хотя бы понимают для чего ГИБДД существует и что эта служба должна обеспечивать?

  • 432

    432
    1 час назад

    Уроды, открыли сезан.

    А на АмурИнфе освещали/пропагандировали это/новость

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь