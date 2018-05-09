Благовещенцы устраивают нелегальный дрифт на улицах города (видео)

Жители Благовещенска делятся в социальных сетях экстремальными, а подчас и опасными видео. На кадрах – дрифт автомобилей в ночное время по улицам областного центра.

Так, в одном из роликов видно, что неизвестные практиковались в управляемом заносе на кольцевом перекрестке, расположенном в районе железнодорожного вокзала. В другом видео местом экстремального развлечения стала дорога возле центральной площади.

Оба этих ролика в социальных сетях обозначены специальным хештегом – #нелегалблг.

Между тем с 2016 года в Правилах дорожного движения закреплено понятие «опасное вождение». К нему относят неоднократное совершение одного или нескольких последовательных действий – например, резкое торможение, препятствование обгону или перестроение при интенсивном движении, сообщало Амур.инфо.

Видео: instagram.com