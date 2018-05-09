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9мая
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сегодня, 16:52 0

Посетители торгового центра хором спели песню «День Победы»

Посетители торгового центра хором спели песню «День Победы»

Благовещенцы пересылают друг другу видеозапись, на которой запечатлен флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. На кадрах посетители гипермаркета все вместе поют песню «День Победы». Пользователи полагают, что видео было снято в Благовещенске.

Видео начинается с того, что один из покупателей останавливается посреди гипермаркета и на камеру начинает исполнять песню «День Победы». Вскоре к нему присоединяются другие покупатели. И через некоторое время петь начинают все. Присутствующие исполнили композицию от начала до конца.

В соцсетях видео сопровождается комментариями, что видео снято в Благовещенске в «Самбери». В самом гипермаркете эту информацию опровергли, сообщив, что 9 мая у них подобных флешмобов не проводилось.

«У нас в том году был флешмоб, когда детишки пели. А в этом году мы организовали тематическую зону. Мы бесплатно выдавали кашу, чай наливали. Была музыка военная. Это все проходило внутри здания с часу до четырех часов дня. А подобных акций, как на видео, у нас не было», – пояснили в гипермаркете.

Тем временем аналогичные флешмобы 9 мая проводят в разных городах. Например, петь в День Победы неожиданно начали в торговом центре в Тюмени, посетители исполнили «Катюшу» и читали военные стихи. А в ТРЦ в Томске люди начали исполнять песню «Смуглянка».

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#жизнь #память #праздники

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