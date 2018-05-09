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В День Победы в Благовещенске прошел праздничный автопробег (фото)

В День Победы в Благовещенске прошел праздничный автопробег (фото)

9 Мая, в День Победы, «Авторадио-Благовещенск» организовало в областном центре праздничный автопробег. Его участниками стали около 150 человек и свыше 70 автомобилей.

Такой автопробег «Авторадио» провело впервые. Амурчане, участвовавшие в заезде, украсили свой транспорт в соответствии с праздником. Люди подошли к этому творчески, составляя на своих автомобилях интересные композиции. Участники взяли флаги и георгиевские ленты.

«К сожалению, сотрудники ГИБДД нас не сопровождали. Они просто наблюдали за тем, как мы соблюдаем Правила дорожного движения. Все прошло хорошо, спокойно, проехали без происшествий», – рассказала ИА «Амур.инфо» директор «Авторадио-Благовещенск» Ирина Ложечкина.

Участники автопробега преодолели путь от торгового центра «Флагман» до Первомайского парка. В парке амурчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. В небо были выпущены воздушные шары.

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#праздники #транспорт

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