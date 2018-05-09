Парад в День Победы в Белогорске собрал рекордное количество военнослужащих

Белогорск отпраздновал 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне военным парадом на площади имени 30-летия Победы. Город оказался в числе населенных пунктов, где он проводится с участием техники по указу Владимира Путина.

Зрителями военного парада стали 12 тысяч человек. Среди них заместитель председателя правительства Амурской области Владимир Кобелев, глава Белогорска Станислав Мелюков, участники Великой Отечественной войны, ветераны трудового фронта. Началось торжественное прохождение войск 35-й краснознаменной Армии с выноса на площадь 30-летия Победы государственного флага Российской Федерации, Знамени Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов и флага министерства обороны Российской Федерации. В знаменной группе – лучшие военнослужащие артиллерийской бригады, заслужившие это право добросовестным отношением к службе и высокими результатами в боевой подготовке.

Военный парад соединений и воинских частей Белогорского гарнизона принял исполняющий обязанности командующего 35-ой Краснознамённой общевойсковой армией генерал-майор Григорий Тюрин. Командовал парадом замкомандующего армией генерал-майор Виталий Дмитриенко. В параде войск было задействовано более 1,2 тысячи человек и 23 единицы техники.

В этом году парад привлек рекордное количество личного состава в истории гарнизона: рота барабанщиков и почетного караула, артиллеристы, связисты, взвод сводной роты в форме воинов 29 стрелкового корпуса, ковавших нашу Победу над фашистской Германией, отдельный радиобатальон особого назначения, парадный расчет 35-го полка радиационной, химической и биологической защиты, парадный расчет военнослужащих-женщин Белогорского гарнизона, парадные расчеты ордена Красной Звезды бригады управления, колонна 71-ой зенитной ракетной бригады, парадный расчет бригады материально-технического обеспечения Восточного военного округа, ударная рота военнослужащих 38 отдельной мотострелковой бригады в современной боевой экипировке «Ратник», сводный военный оркестр.

Вновь в военном параде приняли участие парадные расчеты всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнарми»я и кадеты школ города. Почетного права участвовать в параде Победы также удостоились коллективы 4-й и 11-й школ Белогорска. Механизированную колонну возглавлял современный бронеавтомобиль – внедорожник «Тигр» и группа бронетранспортеров БТР-80 со знаменем Победы. В строю техники проследовали боевые машины пехоты БМП-2 и современные танки Т-72Б3, получившие широкую популярность в мире благодаря выступлению на конкурсе «Танковый биатлон».

Вслед за боевыми машинами прошли противотанковые средства «Конкурс» и «Штурм-С». В колонну военной техники вошли также артиллерийские системы «Акация» и «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также комплексы стоящие на охране воздушных границ «Оса» и «Бук».

Участников парада стал и сводный военный оркестр Белогорского гарнизона под управлением военного дирижёра капитана Сергея Кирсанова. Руководил подготовкой оркестра заслуженный работник культуры Российской Федерации подполковник запаса Виктор Липчук.

Вместе с барабанщицами школ Белогорска военный оркестр показал на площади дефиле военного оркестра. Участниками военного дефиле стали более шестидесяти человек. В общей сложности было показано шесть произведений. В числе которых марши «Радость Победы» и «Триумф победителей», народные песни «Вдоль по Питерской» и «Калинка», а также «Русская кадриль» и произведения «Май». Готовили дефиле военный оркестр и барабанщицы в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.