Более 17 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Благовещенске (фото, видео)

9 Мая по всей Амурской области проходят праздничные мероприятия. Одно из главных – «Бессмертный полк». В Благовещенске его участниками стали более 17 тысяч человек.

Традиционно, жители и гости города почтили память ветеранов и детей войны, пронеся их изображения. На площади Победы участники шествия возложили цветы к Вечному огню. В колонне прошел и губернатор Приамурья Александр Козлов, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Сейчас здесь стоим не только мы. С нами рядом они. Погибшие на полях войны и ушедшие совсем недавно. Мы – живые – говорим вам спасибо! За вашу жизнь, которую вы отдали за Родину. За ваш подвиг, благодаря которому мы сейчас живем. Сожмите крепче в руках их портреты. Мы их потомки: сыновья, дочери, внуки, правнуки народа-победителя. Нас объединяет память – общая для всех и совершенно особая для каждого. Вечная память героям! С днем Великой Победы!» – обратился к собравшимся Александр Козлов.

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