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сегодня, 15:02 7

Более 17 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Благовещенске (фото, видео)

Более 17 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Благовещенске (фото, видео)

9 Мая по всей Амурской области проходят праздничные мероприятия. Одно из главных – «Бессмертный полк». В Благовещенске его участниками стали более 17 тысяч человек.

Традиционно, жители и гости города почтили память ветеранов и детей войны, пронеся их изображения. На площади Победы участники шествия возложили цветы к Вечному огню. В колонне прошел и губернатор Приамурья Александр Козлов, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Сейчас здесь стоим не только мы. С нами рядом они. Погибшие на полях войны и ушедшие совсем недавно. Мы – живые – говорим вам спасибо! За вашу жизнь, которую вы отдали за Родину. За ваш подвиг, благодаря которому мы сейчас живем. Сожмите крепче в руках их портреты. Мы их потомки: сыновья, дочери, внуки, правнуки народа-победителя. Нас объединяет память – общая для всех и совершенно особая для каждого. Вечная память героям! С днем Великой Победы!» – обратился к собравшимся Александр Козлов.

Видео: Gubernator Live

Просмотров всего: 964

#память #праздники

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    найс бабки зигу кинули на фотке

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Дак более двух тысяч или более 17 тысяч?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    2 часа назад

    OT

    Дак более двух тысяч или более 17 тысяч?



    Парад - более 2 тысяч человек, полк - более 17 тысяч.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Александр Авдеев

    OT

    Дак более двух тысяч или более 17 тысяч?



    Парад - более 2 тысяч человек, полк - более 17 тысяч.



    А да теперь ясно. Спасибо.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    С днём Победы!

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    1 час назад

    С Днём Победы!

  • Kats

    Kats
    4 минуты назад

    АИ, уберите фото с нацистским приветствием зрителей!

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