Амурский пожарный к 9 Мая подготовил серию фотографий «После боя»

Фото: 28.mchs.gov.ru

Пожарный из Приамурья Антон Камынин увлекается фотографией. В его коллекции – снимки, связанные со службой, фотопортреты близких, пейзажи. Накануне 9 Мая в своем Инстаграме Антон разместил черно-белые фотографии бойца в форме времен Великой Отечественной войны с орденом Красной Звезды на груди. Так родилась идея создать серию фотографий, посвященных солдатам Победы.

Серия получила название «После боя». На фотографиях запечатлен сам Антон в образе солдата тех лет. По замыслу, это счастливые минуты после сражений, когда можно было насладиться тишиной, написать письма родным или прочитать полученные письма.

Антон Камынин – прапорщик внутренней службы, старший инструктор газодымозащитной службы (спасатель) дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Амурской области. Он увлечен историей Великой Отечественной войны, читает книги, изучает документы и фотоматериалы тех лет. К созданию образа подошел серьезно, продумывая все до мелочей. Сам сшил форму по фотографии прадеда. На гимнастерке – семейная реликвия – орден Красной Звезды Николая Вербицкого. Местом для фотосъемки был выбран дот, расположенный напротив бывшего Благовещенского танкового училища. Вести съемку Антону помогала жена Юлия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, фотографии получились правдоподобными. Подписчики Антона Камынина даже приняли их за подлинные снимки военных лет.

Как ранее сообщало Амур.инфо, недавно Антон Камынин получил из рук министра МЧС РФ Владимира Пучкова награду за спасение людей.