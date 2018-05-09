Благовещенские улицы в День Победы перегородили большегрузами

Жители Благовещенска обратили внимание на необычный способ перекрытия улиц на время проведения праздничных мероприятий. 9 мая некоторые проезды перегородили большегрузным транспортом. В предыдущие годы для этого использовались обычные ограждения.

Как пояснили корреспонденту Амур.инфо в администрации города, такой способ перекрытия улиц использован в целях безопасности. Соответствующее решение было принято на организационном сборе в преддверии Дня Победы.

Как стало известно, решение обосновано недавними событиями в Германии, когда в толпу людей въехал грузовик. Случилось это в начале апреля в немецком городе Мюнстер. Тогда пострадали несколько десятков человек, и погибли трое, включая водителя, покончившего с собой сразу после происшествия. За рулем автомобиля находился 48-летний немец, имеющий психологические проблемы. По одной из версий, это был теракт.

А 12 апреля похожий случай произошел в Барселоне. Там грузовой автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали семь человек, из них двое детей, которые госпитализировали. По предварительным данным расследования, у машины отказали тормоза.