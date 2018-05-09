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Благовещенские улицы в День Победы перегородили большегрузами

Благовещенские улицы в День Победы перегородили большегрузами

Жители Благовещенска обратили внимание на необычный способ перекрытия улиц на время проведения праздничных мероприятий. 9 мая некоторые проезды перегородили большегрузным транспортом. В предыдущие годы для этого использовались обычные ограждения.

Как пояснили корреспонденту Амур.инфо в администрации города, такой способ перекрытия улиц использован в целях безопасности. Соответствующее решение было принято на организационном сборе в преддверии Дня Победы.

Как стало известно, решение обосновано недавними событиями в Германии, когда в толпу людей въехал грузовик. Случилось это в начале апреля в немецком городе Мюнстер. Тогда пострадали несколько десятков человек, и погибли трое, включая водителя, покончившего с собой сразу после происшествия. За рулем автомобиля находился 48-летний немец, имеющий психологические проблемы. По одной из версий, это был теракт.

А 12 апреля похожий случай произошел в Барселоне. Там грузовой автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали семь человек, из них двое детей, которые госпитализировали. По предварительным данным расследования, у машины отказали тормоза.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Скорее всего поступила информация о готовящихся терактах 9 мая в городах России.

    Я бы лучше танками перекрыл улицы.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Вобщем-то оправдано перекрыли камазами. Ведь частники они как бараны прут куда им запрещают и твердят, что типа не мешает пока никому, а следом следующий далее прут бараньим потоком и все. Площадь заставлена авто. а водители уже ушли куда-то. Вот и разгребись.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    OT

    Вобщем-то оправдано перекрыли камазами. Ведь частники они как бараны прут куда им запрещают и твердят, что типа не мешает пока никому, а следом следующий далее прут бараньим потоком и все. Площадь заставлена авто. а водители уже ушли куда-то. Вот и разгребись.



    На этот случай есть бульдозер.



  • OT

    OT
    2 часа назад

    Tуман

    OT

    Вобщем-то оправдано перекрыли камазами. Ведь частники они как бараны прут куда им запрещают и твердят, что типа не мешает пока никому, а следом следующий далее прут бараньим потоком и все. Площадь заставлена авто. а водители уже ушли куда-то. Вот и разгребись.



    На этот случай есть бульдозер.



    Правовые нормы бульдозеру не по силам.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Всегда автобусами перегораживали или блоками, за неимением ограждений. Новость ни о чём.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    OT

    Правовые нормы бульдозеру не по силам.



    В России правовые нормы "плавающие".



  • nerro

    nerro
    1 час назад

    В советское время тоже боковые улицы перегораживали камазами.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    Я бы лучше танками перекрыл улицы.



    Асфальт потом лет десять бы заново укладывали. (

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    55 минут назад

    Oldlord

    Tуман

    Я бы лучше танками перекрыл улицы.



    Асфальт потом лет десять бы заново укладывали. (



    Давление на грунт различных транспортных средств, кгс/см2

    Взрослый человек 0,35

    Лыжник 0,025

    Jeep Wrangler, «Нива» на гусеницах Wheeltracks 0,159

    ВАЗ-2121 «Нива», колеса 31х10,5, давление 0,5 атм 0,48

    Трелевочный трактор ТЛТ-100А 0,3

    Бронированный вездеход МТ-ЛБМ 0,46

    Сочлененный вездеход «Витязь» ДТ-10П 0,24

    Всадник 2,00

    Легковой малолитражный автомобиль 1,3

    Танк Т-90 0,85

  • КП

    КП
    48 минут назад

    У малолитражного автомобиля колёса резиновые, а у танка гусеницы железные, да ещё и с грунтозацепами.

  • КП

    КП
    47 минут назад

    Tуман

    Скорее всего поступила информация о готовящихся терактах 9 мая в городах России.

    Я бы лучше танками перекрыл улицы.



    Надо было ещё пару окрестных домов взорвать, ну что бы совсем никто не прошёл. Безопасность же.

  • Mainer

    Mainer
    37 минут назад



    Как стало известно, решение обосновано недавними событиями в Германии



    Германия здесь не причём, ещё в советские времена (в 70-е годы) в Благовещенске производили перекрытия около улицы Ленина грузовиками (МАЗы, КамАЗы).

    Чтобы радующиеся празднику несознательные трудящиеся, не убегали с радостного события раньше времени.

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Oldlord

    Tуман

    Я бы лучше танками перекрыл улицы.



    Асфальт потом лет десять бы заново укладывали. (



    Давление на грунт различных транспортных средств, кгс/см2

    Взрослый человек 0,35

    Лыжник 0,025

    Jeep Wrangler, «Нива» на гусеницах Wheeltracks 0,159

    ВАЗ-2121 «Нива», колеса 31х10,5, давление 0,5 атм 0,48

    Трелевочный трактор ТЛТ-100А 0,3

    Бронированный вездеход МТ-ЛБМ 0,46

    Сочлененный вездеход «Витязь» ДТ-10П 0,24

    Всадник 2,00

    Легковой малолитражный автомобиль 1,3

    Танк Т-90 0,85



    Только вот человек при повороте на месте асфальт не сгребает в гармошку. )

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    9 минут назад

    Oldlord

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Oldlord

    Tуман

    Я бы лучше танками перекрыл улицы.



    Асфальт потом лет десять бы заново укладывали. (



    Давление на грунт различных транспортных средств, кгс/см2

    Взрослый человек 0,35

    Лыжник 0,025

    Jeep Wrangler, «Нива» на гусеницах Wheeltracks 0,159

    ВАЗ-2121 «Нива», колеса 31х10,5, давление 0,5 атм 0,48

    Трелевочный трактор ТЛТ-100А 0,3

    Бронированный вездеход МТ-ЛБМ 0,46

    Сочлененный вездеход «Витязь» ДТ-10П 0,24

    Всадник 2,00

    Легковой малолитражный автомобиль 1,3

    Танк Т-90 0,85



    Только вот человек при повороте на месте асфальт не сгребает в гармошку. )



    Хороший асфальт не кладётся

    местами и немного, чтоб каждый оккупант на подступах застрял.

    Это только у нас такой стратегией асфальтирования поддерживают постоянную обороноспособность страны.

    Враг не пройдёт, враг застрянет на асфальтированных улицах наших городов.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    Соображаешь, молодец! )))

  • DrDimon

    DrDimon
    1 минута назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Это только у нас такой стратегией асфальтирования поддерживают постоянную обороноспособность страны.

    Враг не пройдёт, враг застрянет на асфальтированных улицах наших городов.



    До асфальтированных улиц городов еще дойти надо.

    Раньше в грязи застрянет.

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