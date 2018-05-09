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сегодня, 14:11 0

Из-за пожара приостановлено транспортное сообщение Магдагачи – Толбузино

Из-за пожара приостановлено транспортное сообщение Магдагачи – Толбузино
Фото: instagram.com/mintransstroyamur

Утром 9 мая в Магдагачинском районе Приамурья загорелся деревянный балочный мост. Сооружение находится на девятом километре автомобильной дороги регионального значения Магдагачи – Толбузино. Из-за пожара транспортное сообщение между этими населенными пунктами приостановлено.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, в происшествии никто не пострадал. Подрядная организация ООО «СМУ-22» оперативно приступила к работам по обеспечению безопасного проезда. Ориентировочно к 18:00 работы планируется завершить.

Причины возгорания выясняет полиция. Предположительно, пожар случился в результате поджога.

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#пожары #происшествия #транспорт

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