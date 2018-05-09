Из-за пожара приостановлено транспортное сообщение Магдагачи – Толбузино

Фото: instagram.com/mintransstroyamur

Утром 9 мая в Магдагачинском районе Приамурья загорелся деревянный балочный мост. Сооружение находится на девятом километре автомобильной дороги регионального значения Магдагачи – Толбузино. Из-за пожара транспортное сообщение между этими населенными пунктами приостановлено.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, в происшествии никто не пострадал. Подрядная организация ООО «СМУ-22» оперативно приступила к работам по обеспечению безопасного проезда. Ориентировочно к 18:00 работы планируется завершить. Причины возгорания выясняет полиция. Предположительно, пожар случился в результате поджога.

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Александр Авдеев