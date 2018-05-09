Амурчанам помогают найти сведения о без вести пропавших родственниках в годы войны

Фото: yarcube.ru

В рамках акции «Судьба солдата» жителям Приамурья помогают получить сведения о родственниках, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной. Акция проводится в рамках федерального проекта поискового движения России «Историческая память» в Приамурье.

Волонтерский консультационный пункт был отрыт в Благовещенске рядом с площадью Победы – в парке Победы, где сегодня создали атмосферу праздника 9 Мая 1945 года. Возле Вечного огня был выстроен почетный караул, мелодии военных лет играл живой оркестр. На набережной мальчишки окружили памятный военный бронекатер – «речной танк», а еще чуть дальше, на улице Мухина, люди потянулись к сохраненному артиллерийскому полукапониру № 108 – в годы войны вдоль границы с Китаем базировались укрепрайоны. Пожилые люди шли с красными гвоздиками, и почти все – с георгиевскими лентами.

«У границ Амурской области, прямо напротив Благовещенска, в годы войны находился один из важных укрепленных районов японцев. И именно здесь развернут наш пункт. В сложные для россиян 90-е годы, да и раньше, из-за многочисленных переездов в том числе были потеряны важные семейные военные реликвии – редкие весточки с фронта, письма, фотографии, другие документы, а с ними – терялась связь поколений. Проект "Судьба солдата" призван найти, восстановить эти связи. Такие консультационные пункты открыты сегодня и в других амурских городах, во всех крупных городах России. Это федеральный проект. И этот масштаб всей страны 9 Мая особенно символичен и важен – потому что точно так же, как мы, ищем сведения о погибшем или пропавшем без вести в годы войны фронтовике-амурчанине, так и кто-то с другого конца страны может искать информацию о своем бойце, чей след потерялся на высоких берегах Амура», – сказал член общественного совета проекта «Историческая память» Андрей Орлов.

Оставить заявку на поиск можно не только 9 мая. Найти, скачать и заполнить анкету можно в интернете, также примут сведения в общественных приемных и некоторых библиотеках по всей Амурской области.