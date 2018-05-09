Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:54 2

Амурские осужденные сыграли в «Брейн-ринг»

Амурские осужденные сыграли в «Брейн-ринг»
Фото: 28.fsin.su

Администрация исправительной колонии № 3 Амурской области провела среди осужденных интеллектуальный турнир. Люди состязались в игре «Брейн-ринг». Свои знания проверили более 40 осужденных, представляющих семь отрядов исправительного учреждения.

Темами «Брейн-ринга» стали Великая Отечественная война и футбол тех лет. Столы с сигнальными лампами были оборудованы в клубе колонии. Игра стартовала после жеребьевки, судьей был заместитель начальника колонии № 3 Олег Платонов. В упорной борьбе со счетом 33:16 выиграла сборная команда осужденных, отбывающих наказание в отрядах 9 и 10, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Как отмечается, во время игры все команды показали хорошее знание общей истории Великой Отечественной войны, но залогом успеха победителей стали знания о футбольных состязаниях, играх-подвигах, например, известном «Матче смерти», состоявшемся в августе 1942 года, или товарищеском поединке, проведенном в блокированном гитлеровцами Ленинграде 31 мая 1942 года. Примечательность последнего в том, что встреча местного «Динамо» и сборной Ленинградского металлического завода транслировалась прямо на передовую, шокировав оккупантов тем, что голодающие жители осажденного города могут играть в футбол.

Победителей интеллектуального турнира пообещали поощрить.

Просмотров всего: 266

#отдых

распечатать


Спорт

Благовещенцев приглашают на открытие велосезона
Общество

Открытие автосезона, вольная борьба и возложение цветов: план мероприятий на выходные
Общество

«Мстители: Война бесконечности», «Собибор»: кинопремьеры недели
Общество 6

В Благовещенске установят игровые домики для детей
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Сын Волги

    Сын Волги
    3 часа назад

    Вот это сильно! Вот это воспитательная работа!

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Теперь я горжусь нашей пенитенциарной системой!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь