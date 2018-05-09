Амурские осужденные сыграли в «Брейн-ринг»

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Администрация исправительной колонии № 3 Амурской области провела среди осужденных интеллектуальный турнир. Люди состязались в игре «Брейн-ринг». Свои знания проверили более 40 осужденных, представляющих семь отрядов исправительного учреждения.

Темами «Брейн-ринга» стали Великая Отечественная война и футбол тех лет. Столы с сигнальными лампами были оборудованы в клубе колонии. Игра стартовала после жеребьевки, судьей был заместитель начальника колонии № 3 Олег Платонов. В упорной борьбе со счетом 33:16 выиграла сборная команда осужденных, отбывающих наказание в отрядах 9 и 10, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Как отмечается, во время игры все команды показали хорошее знание общей истории Великой Отечественной войны, но залогом успеха победителей стали знания о футбольных состязаниях, играх-подвигах, например, известном «Матче смерти», состоявшемся в августе 1942 года, или товарищеском поединке, проведенном в блокированном гитлеровцами Ленинграде 31 мая 1942 года. Примечательность последнего в том, что встреча местного «Динамо» и сборной Ленинградского металлического завода транслировалась прямо на передовую, шокировав оккупантов тем, что голодающие жители осажденного города могут играть в футбол.

Победителей интеллектуального турнира пообещали поощрить.