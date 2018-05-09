СМИ: под Свободным предотвратили масштабную экологическую катастрофу

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О том, как шла борьба с огнем, изданию рассказала участница событий и руководитель ООО «САХ» Марина Захарченко.

«Вблизи полигона был крупный пожар, который пришел со стороны Дубовки и села Новоивановка. Полигон мог загореться по периметру, огонь брал в кольцо. Предприятиями "САТ" и "САХ" были брошены все силы на тушение пожара. Стояла задача не допустить возгорания полигона твердых коммунальных отходов.

Площадь полигона – 100 тысяч квадратных метров. Большая часть этого земельного участка занята твердыми коммунальными отходами. Там и пластик, и покрышки, и дерево, и пиломатериалы, и легковоспламеняющиеся материалы. Масштабы экологической катастрофы могли бы быть очень серьезными для окружающей среды из-за выброса опасных веществ в атмосферу. Пять лет наш полигон не горел – сотрудники всегда начеку. Здесь есть пожарная вышка, гидрант, сторожа круглосуточно ведут наблюдение за территорией, на местах контролеры-приемщики. И в этот раз их бдительность достойна похвалы. Ни один метр не загорелся!» – рассказала Марина.

28 апреля огонь подступил очень близко к территории. К 20:00 сюда прибыли 12 сотрудников предприятий во главе с руководителями. Директор ООО «Спецавтотех» Олеся Языкова обеспечила наличие тяжелой техники.

«Шел пал и верховой огонь. Нас спасли широкие, порядка 8-10 метров, минерализованные защитные полосы, которые мы делаем по всему периметру полигона. Помогло и то, что периодически выкашивается трава и в открытом виде отходы не лежат – их пересыпают песком и глиной, чтобы мусор не разносился и не было возгорания.

С огнем боролись до двух часов ночи. Такой масштаб пожара был бы вряд ли потушен, ступи он хоть на метр территории полигона. Подстраховали пожарные. Хотя дни были жаркие, но одна из машин прибыла к нам на помощь. Тушили огонь и нашей спецтехникой. Работали бульдозер, погрузчик, большегрузы возили песок с карьера – мы засыпали лес, когда отбили полигон, поскольку со стороны федеральной трассы огонь пошел на сопки, обойдя полигон, мы пытались спасти и лес», – вспоминает собеседница издания.

Огонь тушили при помощи ранцевых огнетушителей. На следующее утро, в шесть часов, все были снова на полигоне, огонь вернулся с другой стороны, но с помощью бульдозера и РЛО катастрофы все же удалось избежать, отмечает Марина Захарченко.