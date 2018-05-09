Более двух тысяч человек промаршировали по улице Ленина в Благовещенске (фото, видео)

В Благовещенске завершилось праздничное шествие ко Дню Победы. Более двух тысяч человек прошли торжественным маршем по улице Ленина. Это воины Благовещенского гарнизона, курсанты ДВОКУ, в том числе иностранцы, сотрудники силовых структур города и области, кадеты, юнармейцы, члены военно-патриотических объединений.

Вначале на главную площадь вынесли Государственный флаг РФ и Знамя Победы. Два символа России пронесла знаменная группа военнослужащих ДВОКУ вдоль строя парадных расчетов, трибуны с ветеранами и почетными гостями. Принимал парад традиционно начальник ДВОКУ, генерал-майор Владимир Грызлов. Затем более двух тысяч человек промаршировали по главной улице города. На мероприятии присутствовали первые лица города и области, а также епископ Лукиан. Всего мероприятие собрало порядка 20 000 человек – это и зрители, и участники шествия.

«Нет ни одной семьи, которой бы ни коснулась самая страшная война в истории человечества. Амурская область с честью выполнила священный долг перед Отечеством. Наши деды и прадеды проливали кровь в боях, пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, – всё это защитило нашу Отчизну. Так пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным! С праздником! С Днём Великой Победы!» – сказал Александр Козлов.

«В этот день мы дали свободу детям и внукам и себе свободу завоевали. На парад я каждый год прихожу смотреть», – поделился ветеран Великой Отечественной войны Алексей Акимович Кривенко.

«Это радость со слезами на глазах, как в песне Лещенко поет. Во время войны мне было 16 лет. Я принимал участие в военных действиях с Японией. Буксировали технику в Китай на барже, раненых, убитых», – рассказал другой ветеран, Анатолий Александрович Иванов.

«Мне было 9 лет, когда началась война. В 14 лет я сопровождал эшелоны на фронт в Белоруссии под командованием маршала Жукова. Воевали, шли вперед и вперед», – сказал ветеран Юрий Константинович Жуков.

Еще одна зрительница торжественного шествия, которая в годы войны была ребенком, 9 мая празднует день рождения. Лидия Левичева родилась в 1931 году в Ленинграде, во время блокады города её эвакуировали. В 1960 году Лидия Петровна приехала в Благовещенск, где вышла замуж и работала инженером в Благовещенском управлении лесного хозяйства.

«Помнятся со времен войны больше всего голод, холод и темнота. Нас в 42-м году в августе на пароходиках вывезли в Западную Сибирь. Обстреливали, один пароходик утопили, но, говорят, детей на нем не было, только вещи. И мы до Омска добирались 14 суток. Эшелоны навстречу шли, и наш состав шел – одни детские дома. Потом после Омска по Иртышу, по Оби уже на пароходе туда наверх, в Западную Сибирь. У меня мама тогда была на Дальнем Востоке, она не смогла вернуться, когда началась война. И она в 43-м году за мной приехала и увезла меня в Восточную Сибирь. Потом я вышла замуж за одноклассника и стала амурчанкой. Сегодня мне исполнилось 87 лет. Когда взяли Берлин, у нас была торжественная линейка в школе, и мне подружка говорит – Берлин-то взяли, а война не кончилась. Я говорю ей – ничего, к моему дню рождению кончится. Так и вышло» – поделилась Лидия Петровна.