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9мая
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сегодня, 12:20 0

Юный амурский каратист завоевал золото на соревнованиях в Москве

Юный амурский каратист завоевал золото на соревнованиях в Москве
Фото пресс-службы администрации Тындинского района

В Москве прошли чемпионат и первенство Российской организации ИКО Мацушима Карате Киокушинкай. В соревнованиях приняли участие и амурчане – юные спортсмены из села Соловьевск Тындинского района. Они сумели добиться высоких результатов.

Так, Родион Каргаполов занял первое место в весовой категории до 70 килограммов. Лев Кузовков стал вторым в весовой категории до 35 килограммов. Наконец, Руслан Рагимов выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тындинского района, тренирует соловьевских каратистов Сергей Будников. Помощь в поездке в Москву оказал прииск Соловьевский.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 310 бойцов из 19 регионов России.

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