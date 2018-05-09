Амурчан просят помочь юной жительнице области, перенесшей онкологию

Фото: agflooringltd.co.uk

Жителей Амурской области просят помочь 11-летней Валерии, жительнице поселка Береговой Зейского района. Девочка перенесла онкологическое заболевание, теперь ей предстоит поездка в Москву, чтобы сделать пластическую операцию.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать ребенка Анна Рябцева, болезнь проявилась в 2015 году – на голове образовалась «шишка», которая росла. Вначале был поставлен неверный диагноз – фибросаркома, и лечение проходило неправильно. Московские специалисты смогли определить, что у девочки эмбриональная рабдомиосаркома мягких тканей височной области.

Для ребенка начался этап химиотерапии и лучевой терапии. Переносила она это тяжело, отмечает Анна. Была сильная интоксикация, девочка сильно похудела. Затем были поездка в Москву, новые обследования и «химия». После этого Лере сделали операции.

«Изначально 90 процентов было, что удалят глаз. После первой операции (нам попалась хороший врач) глаз сохранили. Взяли биопсию, и она оказалась отрицательной, то есть опухоль осталась жива. Врачи приняли решение удалять глаз. Полностью удалили скулу, половину глазницы. Потом биопсия пришла чистая. После нам еще назначили полгода сухой химии – делали уколы и пили таблетки», – рассказывает Анна.

После того, как прошел опасный период рецидива, было решено делать реконструкцию лица в Москве. «Пластика» у Леры назначена на 6 июня. Сама процедура бесплатна, но деньги семье нужны на проживание и расходы, связанные с поездкой. На это хотят собрать 30 тысяч рублей.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта Сбербанка, № 4276 0300 1672 2007 (волонтер Игорь Меметов).

Связаться с Анной Рябцевой можно по телефону: 8-963-803-94-62.