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В Приамурье действуют 13 природных пожаров

В Приамурье действуют 13 природных пожаров

В Амурской области за минувшие сутки, 8 мая, было зарегистрировано 17 природных пожаров. Из них 4 пожара ликвидировали – на площади 85 гектаров. Действующими остаются 13 возгораний.

Из этих 13 пожаров два локализованы – на площади 8 142 гектара. Еще 5 пожаров закрыты решением КЧС на площади 6 415 гектаров. Остальные возгорания действуют в Зейском (2), Мазановском (2), Бурейском (1) и Тындинском (1) районах.

На тушениях задействовано 569 человек и 63 единицы техники, в том числе 2 вертолета и 5 самолетов, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области пишет, что за минувшие сутки амурские пожарные ликвидировали 12 палов сухой травы – в Бурейском, Завитинском, Тамбовском, Константиновском, Октябрьском, Михайловском, Селемджинском и Благовещенском районах. В тушении были задействованы 65 человек личного состава и 18 единиц техники.

8 мая самолеты Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и ИЛ-76 МЧС России привлекались, чтобы не допустить переход огня на населенные пункты в Мазановском, Бурейском, Зейском и Селемджинском районах. Бе-200 совершил 26 сливов воды, самолет ИЛ-76 – 5 сливов. За сутки авиацией МЧС России было слито на места пожаров 326 тысяч литров воды.

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#пожары

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Комментарии
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    22 секунды назад

    За сутки авиацией МЧС России было слито на места пожаров 326 тысяч литров воды. - Видимо, без таких цифр никак нельзя... Цифра 326 тонн какая то несолидная, давайте в литрах наврем. Поясняю, почему именно наврем - а невозможно учесть количество в литрах, поэтому цифра уже от балды. Уволил бы нахрен составителя этого отчета.

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