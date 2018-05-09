В Белогорске девушка-водитель, сбив подростка, решила замести следы

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7 мая в Белогорске автомобиль совершил наезд на девочку-подростка. В машине находились две девушки, которые решили замести следы. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал отец пострадавшей Андрей.

По словам мужчины, ДТП случилось около 11:45 на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской, на пешеходном переходе. Наезд на 16-летнюю девочку совершил автомобиль «тойота» темного цвета.

«Люди, которые ее сбили, посадили ее в машину, отвезли с места ДТП и сказали ребенку не сообщать родителям. Не отвезли в больницу! При авариях бывают разные ситуации – и повреждения внутренних органов, и повреждения черепа. Ребенку была просто не оказана медицинская помощь, не было осмотра. Слава богу, что с ней ничего страшного не произошло – только гемартроз коленного сустава», – рассказал Андрей.

По его словам, девочка сообщила родителям о случившемся только поздно вечером 7 мая.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП. По предварительным данным ведомства на 7 мая, в 11:50 в Белогорске неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на девочку-пешехода 2002 года рождения.

Андрей разыскивает возможных очевидцев наезда. Связаться с ним можно по телефону: 8-909-811-45-56.