Амурские и китайские велосипедисты открыли велосезон (фото)

В открытии велосезона приняли участие 22 жителя центрального Китая, а также около 60 амурчан – это члены велоклубов и просто любители покататься на велосипеде. Организаторы мероприятия – клуб «2 колеса» и одна из амурских туристических компаний.

В 17 часов велосипедисты стартовали организованной колонной от ОКЦ, затем проехали по улице Ленина до Чайковского, далее по Чайковского добирались до Новотроицкого шоссе. Китайские велосипедисты параллельно стартовали от гостиницы в микрорайоне. И в итоге все собрались в месте, где берет начало велодорожка. Там начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Дмитрий Кутека взял слово, поздравив велосипедистов с открытием сезона. А затем присутствующие прокатились по велодорожке.

«У нас было чисто символическое открытие, дорожка ведь прогулочная, там пока нет возможности что-то масштабное организовать. Но хочу сказать, что всем понравилось, люди благодарили за мероприятие. Многие оказывается даже не знают, где велодорожка находится. Мы то сами, члены велоклуба, по ней ездим постоянно. Надо отметить, что она отвечает всем требованиям прогулочной дорожки, там не только ездят велосипедисты, но и бегают бегуны, люди на роллерах катаются. Китайцы, кстати, впервые проехали, им тоже понравилось», – рассказала президент, руководитель туристического велоклуба «2 колеса» Оксана Пыгамова.

Как отмечают велосипедисты, этот сезон будет насыщенным на различные мероприятия. Так, 27 мая пройдет велопарад в Белогорске. Затем велосипедистов ждет традиционная эстафета на день рождения Благовещенска. В июне будет организован велопоход в Албазино. Также на регулярной основе велосипедситы проводят велопробеги по трасссам до Белогорска, Шимановска, Свободного. В планах этим летом проехать от Хабаровска до Благовещенска. Кроме того, каждый четверг вечером любители велоспорта собираются вместе и катаются на набережной.